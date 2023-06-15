Fly Kıbrıs’ın Bodrum ve Ordu – Giresun uçuşları başladı

Fly Kıbrıs Hava Yolları, uçuş hayatına başlamasının ikinci ayında, iki yeni destinasyona daha uçmaya başladı. Ordu – Giresun ve Bodrum uçakları, ilk seferlerine başladı.

Ercan Havalimanı’ndan kalkan Bodrum uçağının ilk yolcuları Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, Fly Kıbrıs yetkilileri, gazeteciler ve turizmciler oldu.

FH 143 sefer sayılı Airbus A 320 uçağı Milas - Bodrum Havalimanı’nda su takı töreni ile karşılandı.

Fly Kıbrıs Hava Yolları, Bodrum’a gerçekleştirdiği ilk uçuşu Doria Otel’de düzenlediği lansman ile tanıttı.

Fly Kıbrıs Hava Yolları Kurucu Ortağı Rauf Denktaş yaptığı konuşmada, uçak filolarını geliştirmek için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Fly Kıbrıs Hava Yolları Kurucu Ortağı Nusret Polat da, 20 yıldan beridir turizm ile ilgilendiklerini ve bu yönde faaliyet gösterdiklerini aktararak, Bodrum hattının açılmasının önemine değindi.

Bodrum’a haftada iki sefer düzenlediklerini dile getiren Polat, Mart ayında ikinci uçağın da devreye gireceğini dile getirdi.

Fly Kıbrıs’ın pandemi sonrası gelişen koltuk arzı sıkıntısından doğduğuna değinen Polat, uçakla ve operasyonlarla ilgili teknik bilgi verdi.

A 320 Airbus tipi uçakta 156 ekonomi, 12 business toplam 168 koltuk bulunduğunu belirten Polat, uçuşların Çarşamba ve cumartesi günleri karşılıklı gerçekleşeceğinin altını çizdi.

Bu şekilde hem Kıbrıs’ın kuzeyinden Bodrum’a bir ticaret ve turizm trafiğini, hem de Bodrum’da yaşayan halkımız ve Bodrum’a gelen üçüncü ülke vatandaşlarının seyahatlerini düşündüklerini belirtti.

Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ise konuşmasında karşılıklı uçuşların başlamasından dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, Bodrum’un ülke turizmine ciddi katkı sağladığını vurguladı.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum’un Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunun altını çizerek, Fly Kıbrıs Havayolları’nın Bodruma sefer başlatmasına katkı koyanlara teşekkür etti.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk ise Bodrum’a düzenlenen ilk seferde bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı da ikili ilişkilerin güçlenmesi bakımından düzenlenen uçuşların önemli olduğunu belirterek karşılıklı uçuşların yeni fırsatlar yaratacağını ifade etti.

Lansmanda konuşma yapan Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, Fly Kıbrıs Havayolu şirketinin ülke havacılık alanına yeni bir soluk getirdiğini ifade ederek, Fly Kıbrıs’ın kurulmasıyla birlikte uçak bilet fiyatlarının da düşmeye başladığının söyledi.

Konuşmaların ardından lansman Fly Kıbrıs Hava Yolları’nın tanıtım filmi ile ve verilen kokteyl ile son buldu.