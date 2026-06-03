“Fizyoterapistlerin birinci basamak sağlık hizmetlerinde yer alması tarihi bir kazanımdır”

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, Temel Sağlık Hizmetleri Teşkilat Yasası’nda yapılan değişiklikle fizyoterapistlerin birinci basamak sağlık hizmetlerinde yer almasını sağlayan düzenlemeyi, “meslek ve toplum sağlığı adına tarihi bir kazanım” olarak değerlendirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda pazartesi günü kabul edilen yasa değişikliğiyle fizyoterapi ve evde bakım desteğine ihtiyaç duyan bireylerin yaşadıkları bölgelerde hizmete daha erken, daha kolay ve daha etkin şekilde erişebilmelerinin önünün açıldığı belirtildi.

“Fizyoterapistler yalnızca rehabilitasyon süreçlerinde değil, koruyucu sağlık hizmetlerinin planlanması ve uygulanmasında da sağlık ekibinin ayrılmaz bir parçası olarak görev alacaktır” ifadelerine yer verilen dernek açıklamasında, düzenlemenin hareket kısıtlılıklarının önlenmesi, kronik hastalıkların yönetimi, yaşlı bireylerin bağımsızlığının desteklenmesi, düşmelerin önlenmesi, evde bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi ve toplum temelli rehabilitasyon uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve toplumun fizyoterapi hizmetlerine erişiminin artırılması adına atılan bu adımın ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunularak, düzenlemenin hayata geçirilmesine katkı sağlayan Başbakan Ünal Üstel, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, hükümet yetkilileri, milletvekilleri ve tüm paydaşlara teşekkür edildi.