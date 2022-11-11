Fiyatlar tırmandıkça ucuz ürünlerdeki çeşitlilik arttı!

Fehime ALASYA

Markaya bakarak ürün seçmenin artık lüks olduğu günümüzde, bu haftaki Alışveriş Sepeti’ne bazı ürünlerin aynı gramajda farklı markalarla daha uygun fiyata çeşitleri eklendi.

Ürün fiyatları tırmandıkça marketlerdeki ucuz ürün çeşitliliği de arttı, tüketici bu ürünlere ilgi gösterdi. Örneğin uzun süredir 17 TL civarında seyreden 800 gram Ece bulgur, son günlerde 27 TL’ye ulaşırken, bunun yanına 17 TL civarında olan farklı markaların bulgurları da raflarda yer aldı.

Bulaşık ilacı, tuvalet kağıdı, tuna balık, çamaşır ilacı, şampuan gibi birçok ürünün ‘uygun fiyata’ olan daha farklı markaları da dikkat çekti.

YENİDÜZEN her Cuma okuyucuları için yaptığı alışverişi, bu hafta Lefkoşa ve Girne’deki marketlerden gerçekleştirdi.

Aynı gramaj, aynı marka bazı ürünler yine marketten markete değişkenlik gösterdi. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi marketlerin tümünde pek çok üründe ‘kampanyalı’ fiyatlar dikkat çekti. Kimi ürünlerde çeşitler artarken, marketler, vatandaşın ekonomik olma talebini ‘en uygun’ fiyatlarla karşılamaya çalıştı.

Fiyatı uygun yerli ürünlere talep arttı

Alışverişini nasıl uyguna getireceğini düşünen tüketicinin ithal ürünlerden çok, fiyatı daha uygun olan bazı yerli ürünlere yöneldiği de dikkat çekti. Fairy bulaşık deterjanı yerine yerli üretim olan QUCİK bulaşık deterjanının özellikle ‘uygun fiyatından’ dolayı tercih edildiği de görüldü.

Yerli üretim olan Riksol marka çamaşır deterjanları 27 TL’den başlayıp kimi markette 49 TL’ye çıktı. İthal sıvı sabun olan Palmolive ise 26 TL’den başlayıp 39 TL’ye ulaştı. Hacışakir şampuanda ise 21 TL’den başlayan fiyatlar, 28 TL’ye ulaştı.

Şampuan fiyatları yine hareketlendi

Geçtiğimiz haftadan bu haftaki alışverişte Erülkü Süpermarketteki şampuan fiyatları da dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu. 24,90 TL olan Pantene 400ml, bu hafta 39,50 TL ile raflarda yer aldı.

Belça’da 51,90 TL olan 600 ml Pantene şampuan Şokmar’da 79 TL’yi aştı.

Baklagillerde fiyatlar da, çeşitler de arttı

Baklagillerde ise fiyatı yükselen ürünlerin yanında alternatif farklı markalarda kampanyalı ürünlerin de raflarda yer aldığı dikkat çekti.

Uzun süredir 17 TL civarında seyreden 800 gram Ece bulgur 27 TL’ye ulaşırken, bunun yanına yeni marka alternatif 17 TL civarında olan farklı markaların bulgurları da raflarda yer aldı.

Kimi markette 79 TL’ye kampanya yumurta, kimisinde fiyatlar 100 TL’ye ulaştı…

Haftalardır piyasada eksikliği hissedilen Kırnı 30’lu yumurtalarının dün reyonları doldurduğu görüldü. Yumurtaya gelen zam ile kimi marketlerde fiyatlar 100 TL’ye ulaştı, kimilerinde ise ‘kampanya fiyatı’ denilerek hala 79 TL’den satışa sunuldu.

Ekonomik daralma alışveriş alışkanlığını da etkiledi:

“Kimse markaya bakmıyor, gözler fiyatlarda!”

Alışveriş alışkanlığının ekonomik daralma ile giderek değiştiğini anlatan Belça Süpermarket Sorumlusu Gönül Tulga, “Yumuşatıcılara olan talep düştü, çok büyük satışımız yok, herkes çamaşır ilacı kullanmakla yetinir oldu” dedi.

“Artık kimse markaya bakmıyor, herkes en ucuzuna yöneliyor” diyen Tulga, müşteri talebine göre de uygun fiyatlı ürünlerin raflarda daha çok yer almaya başladığını da anlattı.

Yüksek fiyatlı ürünlerin satışının daha az olduğunu belirten Tulga, çamaşır suyu, sıvı yağ, çamaşır ilacı gibi ürünlerin fiyatının yeniden değişeceğinin de sinyallerini verdi.

Fiyatların değişkenliğinde birçok faktör rol oynuyor…

Her marketin kendine göre fırını veya kendi üretimi olan bazı ürünlerde ise maliyetlerin daha düşük olduğunu kaydeden Tulga, ekmeği buna örnek gösterdi.

Tulga, “25 TL yerine, 17,90 TL’ye dilimli kepek ekmek satışı yapıyoruz.” dedi.

Birçok ürünün fiyatlarının değiştiğini anlatan Tulga, her marketteki farklı fiyatların depo kapasitesi ve stok oranına göre de değiştiğine değindi.

Her marketin kendi fiziki şartlarına göre stok kapasitesi olduğunu anlatan Tulga, fiyatların da buna göre değiştiğine vurgu yaptı.

Küçük bir kahvaltı alışverişi:

2 kişilik bir ailenin sabah kahvaltısı 92 TL!

Ülkedeki hayat pahalılığının özellikle göçmen aileleri, dar gelirli ve asgari ücretlileri çok fazla olumsuz etkilediği her fırsatta dile getirilirken, ‘lüksten uzak’, 2 kişilik bir sabah kahvaltısı yapmak için harcama 92,50 TL’yi buluyor.

Somun ekmeğin tanesi 6,50 TL’den, yumurtanın tanesi 4 TL’den, 1 paket süt ise 22,75 TL’den hesaplanan bir kahvaltıya 44,75 TL’lik de beyaz peynir eklemek isteyen iki kişilik bir aile, toplamda 92,50 TL ödüyor.

►1 süt: 22,75 TL,

►3 yumurta (tanesi 4 TL): 12 TL,

►1 Paket beyaz peynir: 44,75 TL,

►2 Somun ekmek (tanesi 6,50 TL): 13 TL