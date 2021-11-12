Fiyatlar durmuyor: En büyük değişim, mobilya ve ev aletlerinde

Fehime ALASYA

Hayat pahalılığı İstatistik Kurumu’nun açıkladığı ‘ana mal ve hizmet guruplarında meydana gelen endeks değerleri ve değişim oranları’na da yansıdı.

Kurumun çalışmasına göre ülkedeki tüketim maddeleri fiyatlarındaki bir yıllık değişim oranları içinde en fazla artış Mobilya, ev aletleri ve diğer bakım hizmetlerinde yaşandı.

2020 yılından 2021’e ülkedeki tüketim maddeleri fiyatlarındaki değişim oranları yüzde 23,63 arttı.

Aynı para birimini kullanan Türkiye’de ise bu değişim oranı yüzde 19,89 oldu.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki fiyatlarda en büyük değişimi Mobilya, ev aletleri ve diğer bakım hizmetleri gösterirken, Türkiye’deki en büyük değişim Gıda ve Alkolsüz İçeceklerde yaşandı.

En büyük artış Mobilya, ev aletleri ve diğer bakım hizmetlerinde

2020 yılından 2021 yılına dek bir yılda genel fiyatlar seviyesindeki artış içinde en büyük değişimi gösteren kalemler %39,83 değişimle Mobilya, ev aletleri ve diğer bakım hizmetlerinde yaşanırken bunu %32,73 ile Ulaştırma takip etti.

Lokanta ve oteller, Giyim ve ayakkabı ile Gıda ve Alkolsüz İçeceklerde de %30’un üzerinde değişim yaşandı.

En düşük değişim oranı ‘eğlence ve kültür’ ile ‘alkollü içecekler ve tütünde’

Genel fiyatlar seviyesindeki en düşük değişim oranı ise Haberleşme, Eğlence ve kültür ile Alkollü içecekler ve tütün kaleminde yaşandı. Buna göre söz konusu ürünlerdeki değişim oranı ise şöyle gerçekleşti; Eğlence ve kültürde %6,94, Alkollü içecekler ve tütünde %7,09, Haberleşmede ise %11,08 oldu.

Kıbrıs’ın kuzeyi ve Türkiye kıyaslaması

Kıbrıs’ın kuzeyi ve Türkiye’deki yıllık değişim oranlarındaki kıyaslamada dikkat çeken en büyük fark Giyim ve ayakkabı, sağlık ile haberleşmede yaşandı. Söz konusu kalemler Kıbrıs’ın kuzeyinde iki katı yüksek çıktı.

Giyim ve ayakkabı Türkiye’de bu yıl %8,08 oranında değişim gösterirken, bu oran ülkemizde 30,62. Türkiye’de değişim oranı %17,19 olan sağlık, ülkemizde % 26,29 iken haberleşme ise Türkiye’de 5,29 iken Kıbrıs’ın kuzeyinde 11,08.