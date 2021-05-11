Fiyat yükseliyor, depo dolmuyor

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Dünyada petrol fiyatlarının artması ve TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi, ülkedeki akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıdı.

Hükümetin akaryakıta son olarak yaptığı 29 kuruşluk zammın ardından bazı benzinciler ve vatandaşlar YENİDÜZEN’e düşüncelerini aktardı, hayatın günden güne pahalı olduğuna dikkat çekti.

Benzinciler gelinen aşamada zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtirken, sürücüler ise sadece akaryakıt fiyatlarının değil, arabanın her şeyinin masraflı hale geldiğini söyleyerek, ülkedeki taşımacılığın teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

24 litreden, 8 litreye…

Akaryakıt fiyatlarının litre fiyatı zaman içerisinde büyük ölçüde yükseldi. 2010 yılında benzinin 2,08 olan litre fiyatı şu anda 6,07 TL’ye satılıyor. 2010 yılında 50 TL’ye 24 litre benzin alırken, günümüzde 50 TL’ye sadece 8,2 Litre benzin alabiliyoruz.

İşte benzinde yıllara göre litre fiyatları:

YIL FİYAT LİTRE (50 TL ÜZERİNDEN)

2010 yılı 2,08 TL 24 Litre

2011 yılı 2,70 TL 18,5 Litre

2012 yılı 3,23 TL 15,4 Litre

2013 yılı 3,11 TL 16 Litre

2014 yılı 3,67 TL 13 Litre

2015 yılı 3,13 TL 15,9 Litre

2016 yılı 3,27 TL 15,2 Litre

2017 yılı 3,71 TL 13,4 Litre

2018 yılı 4,19 TL 11,9 Litre

2019 yılı 5,41 TL 9,2 Litre

2020 yılı 5,78 TL 8,6 Litre

2021 yılı 6,07 TL 8,2 Litre

BENZİNCİLER NE DEDİ?

Hilmi Damdelen (Damdelen Petrol): “Artık bu zam kaçınılmazdı”

“Hükümet geçen yılın Temmuz ayından beri zam yapmayı erteliyor ve sürekli olarak fondan kullanıyordu. Gelinen aşamada fon da sıfırlandığı için yapılan zam kaçınılmaz oldu. Artık ya zam yapılacaktı, ya da benzinciye her gelen arabadan ve satılan litre başından hükümet zarar edecekti. Bu zam kaçınılmazdı yani… Yapılan son zammı biz henüz hissetmedik ama eskiye göre artık insanlar daha az geziyor ve haliyle arabasına daha az benzin koyuyor. Bu gözle görülebilir bir gerçek. Öyle bir durum ki, sadece bizim ülkemizde değil, tüm dünyada bu tür zamlar yapılabiliyor. Hatta biz Türkiye, Güney Kıbrıs birçok Avrupa ülkesine göre çok daha iyi durumdayız. Hatta Kıbrıslı Rumlar pandemiden önce kuzeye geçip arabalarına benzin koyuyordu. Tüm esnafın olduğu gibi bundan bizler de etkilendik.

Ama pek fazla da yapacak bir şey yok açıkçası. Umarım, sağlıklı günlere kavuşuruz da yine alışveriş yapılır. Tüm esnafımız kötü durumda ama önce sağlık diyoruz.”

Mehmet Tel (Piyili Petrol): “Keşke zam olmasaydı ama bu noktada yapacak bir şey yok”

“Yaklaşık bir buçuk yıldır pandemi süreci içerisindeyiz ondan dolayı zaten işlerimiz inanılmaz derecede düştü. Son dönemde bir de benzin zammı oldu. Zam yapılmasını hiç kimse istemez. Benzinci olarak ben de istemem. Ama dünya şartlarına ayak uydurmak zorundayız. Şu anda petrol fiyatları yüksek. Ona rağmen geçtiğimiz 10 ay içerisinde hükümetler bir şekilde zam yapmamak için direndi ama artık bu noktadan sonrası için mecbur kaldı. Keşke olmasaydı ama bu noktada yapacak bir şey yok. Kaçınılmaz bir gerçek var ki, dünyanın mağdur olduğu bir durumdan biz kaçamayız.”

Vatandaşlar ne dedi?

Ersan Kaplan: “Arabamızı çalıştıramaz hale geldik”

“Ben bir taksiciyim, bugün Ercan Havaalanı’ndan Lefkoşa’ya kadar gelecek olsam 30 TL benzin harcarım. Aldığım para 70 TL… Günde kaç kez Ercan-Lefkoşa arası yapmam lazım ki, ben günü kurtarıp evime ekmek götürebileyim? Arabamızı çalıştıramaz hale geldik. İşletsek bile sadece mazot koyabiliyoruz. O da her gün zamlanıyor. Makiniste bile gidemiyoruz, aracımız yolda bozulup kalacak.”

Erdal Kaplan: “Günden güne kötüye doğru gidiyoruz”

“Ben yıllardır taksi şoförlüğü yapıyorum ve bugünlerden daha kötü bir dönem yaşadığımızı hatırlamıyorum. Sadece benzine yapılan zam değil mesele olan, arabanın her parçası, evrakları her şey a’dan z’ye kadar pahalı… Hiçbir şey yiyip içmesek bile bu paraları kazanıp, arabamızı hazır hale getirebilmek için bile günlerce çalışmamız lazım. Benzine zam konusuna elden bir şey gelmezse, diğer başka konulara da mı el atamıyorlar? Eskiden makiniste gidip peşin ödüyorduk, şimdi borçlanıp ödüyoruz. Ne yazık ki, günü birlik yaşıyoruz ve günden güne de kötüye doğru gidiyoruz.”

Hakan Özkıraç: “Hükümet yetkilileri halimizi sormuyor”

“Biz taksiciler olarak 14 aydır hükümetten destek almadık. Bununla birlikte destek konusunda yeteri kadar destek yapılmadı. Şimdi benzine zam yapılıyor. Hükümet yetkilileri halimizi sormuyor. Zam konusunda pek bir şey elinden gelmiyor tamam ama en azından destek konusunda arkamızda dursaydı. Her süreçten sonra mağdur olan biz oluyoruz. Bu zam bardağı taşıran son damla oldu. Biz, ekmeğimizin derdindeyiz, sesimizi duysunlar.”

İmam Işık: “Zamlar tüm dünyada yapılır ama bizde ülkemizde toplu taşımaya gerekli önemin gösterilmiyor”

“Akaryakıta tüm dünyada zamlar yapılır. Tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de olur.­ Zam olacaksa olsun ama bizim sıkıntımız, ülkemizde toplu taşımaya gerekli önemin gösterilmemesidir. Bizim ülkemizde akşam saat 8’den sonra hiçbir yerde toplu taşıma yok. Bir vatandaş olarak ben işimden akşam 8’den sonra çıkıyorsam mecburen kişisel arabamı kullanacağım demektir. Toplu taşıma konusunda ciddi bir çalışma yapılırsa ve 24 saat boyunca daha sistemli hale getirilebilirse insanlar da bir noktadan sonra en azından işi için arabasından vazgeçer. Çünkü insanlar da doğal olarak kendi kendilerinin ekonomik durumunu düşünmek zorunda.”