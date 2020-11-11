Fırtına ve sağanak için sarı alarm

Kıbrıs’ın güneyinde meteoroloji dairesi bugün için sarı alarm ilan etti, fırtına ve sağanak yağmura karşı uyardı.

Sarı alarmın bugün saat 16.00’dan itibaren geçerli olacağını bildiren daire, yağış şiddetinin saatte 35mm geçmesini beklendiğini duyurdu.

Gök gürültülü fırtınaların meydana gelebileceği konusunda da yapılan uyarıda, dağ, orman ve açık alanlarda dikkatli olunması istendi

Kaynak Cyprus Mail/ çeviri YD/ Fotoğraf Raphael Michaelides‎