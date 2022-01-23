Fırtına etkisini sürdürecek
Ülkede dün gece etkili olmaya başlayan fırtınanın gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.
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Ülkede dün gece etkili olmaya başlayan fırtınanın gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi, akşam saatlerinden itibaren güney ve batı yönlerden saatte 39-49 km hızla esen rüzgarın zaman zaman 62-74 km’ye yükselmesini öngörüyor.
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması tavsiye edildi.
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Etiketler : fırtına, meteoroloji