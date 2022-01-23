Fırtına etkisini sürdürecek

Ülkede dün gece etkili olmaya başlayan fırtınanın gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi, akşam saatlerinden itibaren güney ve batı yönlerden saatte 39-49 km hızla esen rüzgarın zaman zaman 62-74 km’ye yükselmesini öngörüyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması tavsiye edildi.