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Fırtına etkisini sürdürecek

Fırtına etkisini sürdürecek

Ülkede dün gece etkili olmaya başlayan fırtınanın gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.

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Ülkede dün gece etkili olmaya başlayan fırtınanın gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi, akşam saatlerinden itibaren güney ve batı yönlerden saatte 39-49 km hızla esen rüzgarın zaman zaman 62-74 km’ye yükselmesini öngörüyor. 
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması tavsiye edildi.

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