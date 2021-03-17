Fırtına etkisini sürdürecek

Meteoroloji Dairesi, denizdeki fırtına bilgilerini güncelleyerek, fırtınanın yarın gece yarısına kadar süreceğini bildirdi.

Daireden yapılan açıklamada, bölge denizlerinden Taurus’ta güney ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın yarın gece yarısına kadar ''7'' kuvvetinde ve ''fırtınamsı rüzgar'' şeklinde devam etmesinin beklendiği açıklandı.

Dün denizde fırtına bilgisini paylaşan Meteoroloji, bu sabah ikinci bir açıklamayla fırtınanın bugün saat 12.00’ye kadar süreceğini bildirmişti.

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