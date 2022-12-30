“Firmalar adım atmaktan korkuyor, insanlar mecbur kalmadıkça alışveriş yapmıyor”

▶ Lefkoşa Ortaköy’de faaliyet gösteren ‘Evimiz’ Mağazası’nın Direktörü Mehmet Manavoğlu, ekonomik krizin piyasayı çok olumsuz etkilediğini vurguladı ve ekledi: “İnsanlarımızın önceliği elindeki ürünü tamir ettirmek. Mecbur kalmadıkça almak istemiyor. Eğer alacaksa iyice araştırıp özellik aramadan ucuzunu gidip alıyor”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Lefkoşa Ortaköy’de bulunan Evimiz mağazasının direktörü Mehmet Manavoğlu, yaşanan ekonomik krizin piyasayı çok olumsuz etkilediğini söyleyerek, Türk Lirası’nın geleceğinin belirsizliği nedeniyle gelecek için “umutsuz” olduğunu da ifade etti.

Mehmet Manavoğlu, YENİDÜZEN’in her hafta farklı bir firmayla gerçekleştirdiği ‘Sektör Gündemi’ yazı dizisine konuştu, hem içinde bulunduğumuz ekonomik krizi, hem de firmalarının sağladığı kolaylıklarla ilgili değerlendirmeler yaptı.

Ticari ürünlerin bir ihtiyaç olduğunun altını çizen Manavoğlu, ticaretin hiçbir zaman bitmeyeceğini ancak, şu anda firmaların adım atmaktan korktuğunu, müşterilerin de sadece mecbur kaldığı ürünleri aldığını ifade etti.

Yılbaşı kampanyaları hakkında da bilgi veren Evimiz mağazası direktörü Mehmet Manavoğlu, fiyatlarının indirimli olduğunu söyledi, aynı zamanda yapılan peşin ödemelerde de müşterilerine kolaylık sağladıklarını belirtti.

“Döviz krizi, pandemi süreci ve hiper enflasyon… Piyasa çok etkilendi”

● “Ekonomik kriz, pandemi öncesine kadar dayanıyor. İlk olarak döviz krizini, ardından pandemi sürecini, şimdilerde de hiper enflasyon durumunu yaşıyoruz. Tüm bunlar hem bizim işlerimizi, hem de piyasayı etkiledi. Bunun yanı sıra ürün taşımacılığından dolayı da büyük sıkıntılar çektik ve bu ister istemez fiyatları da etkiledi. Hem döviz krizi, hem de pandemi navlun fiyatlarını etkilemişti. Şu anda navlun fiyatlarında kısmen de olsa iyileşme olduğunu söyleyebiliriz.”

“İnsanlarımız, bir ürünü zorunda olduğu zaman alıyor, almadan da araştırıyor”

● “Ekonomik krizden dolayı satışlarımız çok etkilendi ancak unutulmamalı ki ticaret bir ihtiyaçtır hiçbir zaman bitmez. Şimdinin eskiye göre farkı aslında şöyle oldu ki, eskiden insanlar tost makinesi almak için geldiği zaman bir ısıtıcı da, hediye de alıyordu ve insanlarımız çok fiyat odaklı değildi. Şimdi insanlarımız ihtiyacı neyse onu alıp gidiyor. Bir ürünü almadan da tüm mağazalar geziliyor ve ona göre karar veriliyor. Bir de insanlarımız şimdilerde bir ürünü önce tamir ettirmek istiyor. Eğer tamir ettiremezse yenisini almak zorunda kalıyor, alacağı esnada da iyice araştırıp özellik aramadan ucuzunu gidip alıyor.”

“Gelecekten umutlu değilim, bir belirsizlik var…”

● “Türk Lirası kullandığımız, şu anda da Türk Lirası’nda bir belirsizlik olduğu için ben açıkçası önümüzdeki süreçten pek umutlu değilim. Böyle devam edeceğini, hatta daha da kötü bir noktaya gidebileceğini de düşünüyorum. Bu öngörüyü yapmamız lazım. Biz, ona göre pozisyonumuzu alıp bekleyeceğiz. Şu anda herkes büyük adım atmaktan çekiniyor.”

“Firmaların sağladığı indirimler var. Biz, peşin ödemelerde de kolaylık yapıyoruz”

● “Her yılbaşı öncesinde olduğu gibi bu yıl da kampanyamız var. Bu indirim, ürününü aldığımız firma tarafından yapılıyor. Biz ayrı olarak yılın her döneminde gelip peşin ödeyen insanlarımıza da ayrıca bir kolaylık sağlıyoruz. Kar marjımız oldukça aşağılara düştüğü için ne yazık ki eskisi gibi büyük indirimler yapamıyoruz. Şu anda fiyatlarla oynama oranımız çok düşük.

“Şu anda sobalar ilgi görüyor”

● “Bizim sektörümüzde en çok rağbet görenler dönemsel olarak değişiyor. Şu ana içinde bulunduğumuz kış aylarında sobalar ilgi gören ürünlerimizdir. Yaz aylarında klima, vantilatör ve düğünler olduğu için de beyaz eşya grubu ilgi görüyor. Biz işletme olarak büyük bir yelpazeyi koruyoruz. Ev gereçleri de her zaman rağbet görüyor.”

Neden Evimiz Mağazası? “Önceliğimiz, müşterilerimizin mutluluğu…”

● “Evimiz mağazasında 30 yıldan beridir sıcak bir ortam var ve fiyatlarımız gerçekten çok uygun. Müşterilerimize karşı ilgilimiz en üst seviyede… Önceliğimiz müşterimizin mutlu olmasıdır. Müşterimiz mutlu olursa gerisi kendiliğinden gelir. İşletme olarak bizim felsefemiz; mutlu işveren, mutlu personel ve mutlu müşteri olmasıdır. Günün sonunda herkes mutlu olursa başarılı olursunuz.”