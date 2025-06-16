CTP Milletvekili Salahi Şahiner de Tasarı üzerine söz aldı. Şahiner, “Bu ülkede yılda yaklaşık 100 milyon euroluk sigorta poliçesi üretiliyor ve bu poliçeler milyarlarca dolarlık mal varlığını teminat altına alıyor. Bu sadece bireylerin değil, kamu kurumlarının da mal varlıklarını olası risklere karşı koruyan bir sistemdir.” dedi.

Sigorta şirketlerinin mali açıdan sürdürülebilir bir yapıya sahip olması gerektiğini vurgulayan Şahiner, “Finansal yapısı zayıf şirketlerle bu sistemin ayakta kalması mümkün değil.” ifadelerini kullandı. Bu kapsamda sektörün daha düzenli işlemesi adına önemli adımlar atıldığını belirtti.

Denetim yetkisi verilen Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı Dairesi’nin teşkilat yasasının geçmiş haftalarda Meclis’ten geçtiğini hatırlatan Şahiner, “Bu kuruma yapılacak personel atamaları bir an önce tamamlanmalı, bilirkişiler Kamu Hizmeti Komisyonu üzerinden göreve başlamalıdır.” dedi. Hükümete çağrıda bulunan Şahiner, teşkilat yapısının işlevsel hale getirilmesinin zorunluluk olduğunu söyledi.

Son dönemde sigorta sektörüne yönelik sert tartışmalar yaşandığını ve bazı şirketlerin siyasi bağlantılarla geçiş noktalarından ciddi kazançlar elde ettiğine dair iddiaların kamuoyunda yankı bulduğunu söyleyen Şahiner, “Türkiye’de 100 bin kişiye bir sigorta şirketi düşerken, bizde bu oran 10 bine kadar geriledi.” dedi.

Yeni kurulacak sigorta şirketleri için nakden ödenmiş sermaye miktarlarının artırıldığını dile getiren Şahiner, ancak bu tutarların Türk lirası bazında bırakıldığını vurguladı ve “Bu rakamlar Bakanlar Kurulu tarafından 10 katına kadar artırılabilir. Ancak otomatik güncelleme sistemi yok. Eğer her yıl sonunda güncellenmezse, Türk lirasının değer kaybıyla bu rakamlar komik hale gelebilir.” dedi.

Yasanın değişiklik maddeleri arasında, sigorta ve reasürans şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri, genel müdürleri ve yardımcılarının taşıması gereken niteliklerin sıkılaştırıldığını aktaran Şahiner, ilgili kişilerin mezuniyetleri ve mesleki deneyimlerine dair yeni kriterlerin getirildiğini kaydetti. Şahiner bu adımın, sektörün daha kaliteli hizmet sunmasını sağlayacağını belirtti.

Yedinci maddeyle ilgili olarak ayrıca öneride bulunacaklarını açıklayan Şahiner, burada yönetim kurulu üyelikleriyle ilgili gözden kaçan bazı unsurlar olduğunu dile getirdi.

Şahiner yeni düzenlemeyle birlikte devletin sigorta şirketlerinden elde edeceği gelirlerin de artırıldığını kaydetti.

Berova

Yanıt vermek üzere kürsüye çıkan Maliye Bakanı Özdemir Berova, Sigorta Hizmetleri Düzenleme ve Denetim Yasası'nda yapılan değişikliklerin 15 yıl sonra Meclis Genel Kurulu’ndan geçirilmesinin önemli bir adım olduğunu belirterek, yeni yasanın hem uygulayıcı kurum olarak Maliye Bakanlığı'na hem de sektörün güncel ihtiyaçlarına uygun bir zemin sunduğunu kaydetti. Berova, yasa sayesinde sektörün daha etkin denetleneceğini, ihtiyaç duyulan personelin Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığıyla istihdam edileceğini söyledi.

Berova, Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri Fikri Toros ve Salahi Şahiner’in Genel Kurul’daki konuşmalarına atıf yaparak her iki isme de katkıları ve yapıcı üslupları için teşekkür etti. “Sayın Toros’un ve Sayın Şahiner’in endişelerinde haklılık payı olabilir ama bu endişelere gerek olmadığını özellikle ifade etmek isterim. Sermaye tutarlarının her yıl kontrol mekanizması içinde güncellenmesi gerektiğine dair hatırlatmaları doğrudur, ancak bu yasa 2010’dan beri hiç değişmeden bugüne gelmiştir.” dedi.

Yasa yapım sürecinin geçmişteki siyasi istikrarsızlıklardan olumsuz etkilendiğine işaret eden Berova, kısa süreli hükümetlerin yapısal reformların hayata geçirilmesini zorlaştırdığını söyledi. Bu dönemde Maliye Bakanlığı olarak Muhasebe Denetim Yasası, Tasdik Memurları Yasası ve Para Kambiyo Teşkilat Yasası gibi birçok önemli düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Sigortacılıkla ilgili yeni düzenlemenin de bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Berova, Fikri Toros’un gündeme getirdiği bağımsız sigorta denetleme kurumu fikrine teorik olarak katıldığını ancak ülkenin mevcut yapısal ve ekonomik koşulları dikkate alındığında her yeni kurumun maliyet-fayda analizinin dikkatle yapılması gerektiğini kaydetti.

Yasanın içerdiği teknik detaylara ilişkin Toros ve Şahiner’in ayrıntılı değerlendirmeler yaptığını belirten Berova, bu nedenle içerikte tekrar ayrıntıya girmeye gerek duymadığını söyledi. “Bu yasanın yürürlüğe girmesiyle uygulanabilir ve sürdürülebilir bir çerçeve oluşturulmuştur. Komitedeki tartışmalarda katkı koyan tüm üyelerimize ve başkanımıza teşekkür ederim.” dedi.

Berova, sektöre dair bazı güncel verileri de paylaşarak konuşmasını tamamladı. Bugün itibarıyla ülkede 40 hayat dışı sigorta şirketi, 3 hayat grubu sigorta şirketi ve 2 reasürans şirketinin aktif olduğunu kaydeden Berova, gerçek kişi sigorta acentesi sayısının 2 bin 509, tüzel kişi sigorta acentesi sayısının 209, banka sigorta acentesi sayısının 22, kooperatif şirketi acentesi sayısının ise 21 olduğunu aktardı. Ayrıca ülkede 2 adet sigorta brokerinin faaliyet gösterdiğini söyledi.

Berova, bu alanın denetimi için gerekli insan gücünün en kısa sürede Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığıyla sağlanacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Birleştirilmiş Sigorta Hizmetleri Düzenleme ve Denetim Değişiklik Yasa Tasarısı oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Böylece Meclis Genel Kurulu bugünkü toplantısını tamamladı. Genel Kurul’un gelecek birleşimi yarın saat 10.00’da başlayacak.

Yarın ayrıca Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “İsrail-İran Savaşı'yla kritik bir aşamaya gelen bölgesel gelişmeler ve Rum liderliğinin özellikle gayriresmi Cenevre toplantısının ardından dozunu arttırdığı olumsuz siyasetine” ilişkin Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nu kapalı oturumda bilgilendirecek.