Financial Times Özlem Türeci ve Uğur Şahin’i yılın kişisi seçti

Financial Times gazetesi Covid 19 aşısını geliştiren Biontech’in kurucuları Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi yılın kişisi olarak seçti.

Gazetede yer alan açıklamada, "Biontech'in kurucu ortakları, geçtiğimiz hafta dünyanın dört bir yanından evrak işleriyle boğuşurken 90 yaşındaki Margaret Keenan'ın Birleşik Krallık'ta aşı yapılan ilk hasta olduğu TV görüntülerini kaçırdılar. Çift, o anlardan arkadaşları ve meslektaşlardan gelen mesajlar yoluyla haberdar oldu” ifadeleri kullanıldı. Uğur Şahin de aşıyla ilgili “Altı ülkedeki klinik çalışmalarda 22 binden fazla kişiye aşılarının uygulandığını görmemize rağmen gerginliğimiz vardı. insanların testler dışında gerçekten ilk kez aşılandığını görmek çok farklı” diye konuştu.

"Başarısızlık, sürecin önemli bir parçasıdır"

Financial Times, "Dünyayı kasıp kavuran yeni bir salgının yayılmasından bir yıldan daha kısa bir süre içinde güvenli ve etkili bir aşıya sahip olmamız Financial Times'ın 2020 Yılın Kişisi olarak seçtiği Dr. Şahin ve Dr Türeci'nin başarısını ortaya koyuyor" ifadeleriyle başarılı çifti övdü.

NTV'de yer alan habere göre; Financial Times’ın yazısında, "Bilim, doğası gereği yavaş ve özenli bir iştir. Hipotezlere meydan okunmalı ve yeni fikirler tükenene kadar test edilmelidir. Başarısızlık, sürecin önemli bir parçasıdır. Hastalığı önlemede yüzde 95'in üzerinde başarılı olan bir aşı üretilmesi de bu çiftin başarısını daha da dikkat çekici hale getiriyor" ifadelerine yer verildi.

Independent Türkçe, NTV

Virüse karşı yüzde 95 etkili

Pfizer ve BioNTech, 18 Kasım'da 3'üncü aşama klinik denemelerini tamamladığını, aşı adayının virüse karşı bağışıklık sağlamada yüzde 95 etkili olduğunu bildirmişti.

İlk ülke Birleşik Krallık

Birleşik Krallık, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşısının yaygın kullanımına onay veren ilk ülke.

Geçtiğimiz hafta, ABD Gıda ve İlaç Dairesi de Pfizer ve Biontech şirketleri tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının acil kullanımına izin verdiğini açıklamıştı.