Filistinli esirler, İsrail hapishanelerinde "dayak ve hakaretin" rutin uygulamalar olduğunu belirtiyor

İsrail tarafından serbest bırakılmalarının ardından sağlık durumları kötü olduğu için Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi’ne nakledilen esirler, Filistinli tutukluların İsrail hapishanelerinde karşılaştığı insanlık dışı muameleyi AA muhabirine anlattı.

İsrail ordusu, 10 Nisan sabahı Gazze’nin çeşitli bölgelerinden aylar önce alıkoyduğu yaklaşık 80 Filistinliyi serbest bırakmıştı.

Serbest bırakılanlar, Han Yunus’un doğusundaki Kisufim Kapısı’ndan Gazze’ye giriş yaptı. Bazı esirler, üzerlerindeki yıpranmış kıyafetler ve vücutlarında görülen işkence izleriyle dikkati çekerken, bazıları ise kötü sağlık durumları nedeniyle tekerlekli sandalye ile hastaneye taşındı.

Aksa Şehitleri Hastanesi Sözcüsü Halil Dekran, hastaneye ulaşan 10 esirin sağlık durumunun çok kötü olduğunu belirterek birçoğunda açık işkence izleri bulunduğunu söyledi.

Serbest bırakılan esirlerden Muhammed el-Kurra, "Özgürlük duygusu tarif edilemez. Allah’a şükür, bu en büyük nimet. "dedi.

Kurra, tüm Filistinli esirlerin bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını temenni etti.

İşkence günlük rutin haline geldi

Serbest bırakılan başka bir esir Muhammed Şimali ise cezaevinden Kisufim Kapısı’na getiriliş anını anlatarak "Bizi kelepçelediler, gözlerimizi kapattılar ve Kızılhaç’a teslim ettiler. Durum çok kötüydü." dedi.

Şimali, "Dayak, az yemek, hakaret ve biber gaı. Bunlar bizim oradaki günlük rutinimizdi." ifadelerini kullandı.

"Ne uyku, ne yemek vardı"

Bir başka esir Fayiz Eyyub de 156 gün süren alıkonulma sürecini şöyle dile getirdi:

"Sabahtan gece yarısına kadar hareketsiz kalmaya zorlandık. Ne uyku, ne yemek vardı. Hatta nefes almak bile kontrol altındaydı."

Eyyub’un kızı Merah, İsrail’in insanlık dışı muamelesinden tanınmaz hale gelen babasını görünce gözyaşlarına boğuldu.

Merah titreyen sesiyle sadece "Bu gördüğüm adam babam olamaz. Her şeye rağmen sağ döndüğü için mutluyum." diyebildi.

İsrail'de işkence siyasilerce teşvik ediliyor

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, esirlere yönelik kötü muameleyi teşvik eden açıklamaları ve bizzat yer aldığı videolar, uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Filistinli esirlerin diz çöktürüldüğü, silah tehdidi altında olduklarını gösteren video, Ben-Gvir tarafından 24 Şubat’ta paylaşılmıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde 63 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Cemiyet, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in aldığı 32 askeri karar ile 77 baskıcı düzenlemenin, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yönelik ihlallerde benzeri görülmemiş bir artış yaşanmasına neden olduğunu dile getirmişti.

Ben-Gvir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda cezaevinde tutulan Filistinlilerin durumlarının kendi döneminde kötüye giden koşullarından övgüyle bahsederek şunları söylemişti:

"Eşya bulundurmak yasak, kantin yasak, 15 dakika duş imkanı, bir saat açık hava, büyük buzdolabı yasak, düşük porsiyonlu öğünler, temsil hakkı yok, eğitim yok, diş tedavisi yasak, estetik tedavi yasak."