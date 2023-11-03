Filistin’e destek eylemi yapılacak

Filistin’de ateşkesin sağlanması ve İsrail’in Gazze’ye saldırılarını durdurması çağrısıyla Pazar günü Kıbrıs’ın güneyinde eylem düzenleniyor.

Haravgi gazetesi, “Kıbrıs Barış Konseyi” tarafından yapılan açıklamada, Filistin’de ateşkes sağlanması ve İsrail’in saldırılarını durdurması çağrısıyla bir eylem gerçekleştirileceğinin duyurulduğunu yazdı.

Habere göre, 5 Kasım Pazar günü saat 16.00'da “Ledra Yolu” (Uzun Yol) girişinde gerçekleştirilecek gösteriye barış yanlısı herkes davet edildi.

Açıklama şöyle:

Kıbrıs Barış Konseyi derhal ateşkes talebinin güçlendirilmesi ve İsrail devletinin Gazze'deki zulmünün sona erdirilmesi için 5 Kasım 2023 Pazar günü saat 16.00'da düzenleyeceği Filistin Halkıyla Dayanışma etkinliğine katılmaları için tüm barışseverlere ve örgütlere çağrıda bulunuyor.

Filistin halkına yönelik soykırıma son verilmesini talep ediyoruz! Gazze'ye uluslararası insani yardımın ulaşabilmesi için geçitlerin açılmasını talep ediyoruz.

İsrail’in işgaline, Filistin'in kolonizasyonuna, Gazze’nin ablukasına son verilmelidir! Çok acılar çekmiş olan Filistin halkına ve İsrail’in Ortadoğu'da barış ve güvenlik için mücadele eden barış yanlısı güçlerine dayanışma ve desteğimizi ifade ediyoruz ve BM kararlarında öngörüldüğü şekilde bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulması yönündeki taleplerini destekliyoruz.