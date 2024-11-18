Filistin: "İsrail'in Gazze'deki katliamlarından ABD yönetimi sorumlu"

Filistin, sonuncusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da düzenlenen bombardıman olmak üzere İsrail'in bölgede devam eden "katliamlarından" ABD yönetiminin sorumlu olduğunu belirtti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'in Beyt Lahiya'da zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı binayı hedef alan son bombardımanı başta olmak üzere düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Ebu Rudeyne, ABD yönetiminin, işledikleri suçların cezasından kaçmaları ve uluslararası meşruiyet kararlarına meydan okumaları konusunda İsrail makamlarına siyasi bir kalkan sağladığını belirtti.

Filistinli yetkili, İsrail makamlarının ABD'nin devam eden siyasi, mali ve askeri desteğini, "çok sayıda kişinin ölümüne yol açan soykırım niteliğindeki katliamlara dönüştürdüğünü" kaydetti.

Ebu Rudeyne, şiddet ve istikrarsızlık sarmalının büyüyerek tüm bölgeyi ateşe atma riski oluşturacağı konusunda uyarıda bulundu.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü, ABD yönetiminden, saldırıları ve Filistin halkı aleyhindeki soykırım suçunu durdurması, acil ateşkes çağrısında bulunan 2735 sayılı karar başta olmak üzere uluslararası meşru kararlara uyması ve bölgenin tamamına yardımların ulaştırılması konusunda İsrail'e baskı yapmasını istedi.

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ile orta kesimindeki Nusayrat ve Bureyc mülteci kamplarına düzenlediği 6 saldırıda 96 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin yaralandığını açıklamıştı.