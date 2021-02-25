Fileleftheros’a göre ‘Üç aşamada müzakere’

Kıbrıs barışına yönelik müzakere tarihi yine önce adanın güneyinde basına yansıdı. 27-29 Nisan tarihleri arasında Birleşmiş Milletler gözetiminde Cenevre’de başlayacak müzakere sürecinin “üç aşamalı” olacağı iddia edildi.



Fileleftheros’a göre “Müzakereler İçin Yol Haritası” Mart’tan Haziran’a kadar üç aşamada belirlendi. Kıbrıslı liderler Anastasiadis-Tatar görüşmesi de ihtimal dahilinde yer alıyor.



Kıbrıs sorunu çözüm müzakerelerinin önümüzdeki dört aylık dönemde, üç farklı aşamada yeniden başlaması ihtimaline dikkat çekiliyor.

Fileleftheros’a göre, Birleşmiş Milletler’in Haziran ayına kadar Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başlamasını hedeflediğini belirtiliyor. 5’li Zirve’nin . 27-29 Nisan’da Cenevre’de yer alacağı Birleşmiş Milletler tarafından da doğrulandı.



İşte iddialar



Müzakere sürecinin başlaması için üç aşama öngörülüyor.





I. AŞAMA



İlk aşama, gayrı resmi beşli konferansın hazırlığının yapılması BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un adaya gelmesiyle başlayacak.

Lute, Mart ve Nisan aylarının başlarında adaya gelerek, hazırlık temasları yapacak, Lute’un ziyaret tarihleri 6-8 Mart arası ve 9 Nisan’da planlanacak.

Lute’un 6-8 Mart tarihleri arasında gerçekleşmesi beklenen ziyareti sırasında Kıbrıslı liderler Nikos Anastasiadis ve Ersin Tatar’la da ortak görüşme olasılığı var.



AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell 4-5 Mart tarihlerinde adaya gelecek, Kıbrıslı toplum liderleri ile görüşecek.



Borrell’in ziyaretinde, Kıbrıs sorununun çözüm şekli ve bu çözüm şeklinin AB parametreleri içerisinde yer alması konuları ele alınacak.

II. AŞAMA



Müzakerelerin hazırlık evresinin ikinci aşaması Cenevre’de 27, 28 ve 29 Nisan tarihleri arasında Cenevre’deki 5’li Zirve’de olacak. Bu zirvede barış müzakerelerinin başlama tarihinin açıklanması beklenmiyor.



5’li Zirve’de teknik düzeyde çalışmalar için bir takvim açıklanabilir.



III. AŞAMA



BM Genel Sekreteri Antoniu Guterres taraflardan, BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirebilmek amacıyla, Temmuz ayına kadar bir sonuca ulaşmalarını talep edecek.

Müzakere sürecinin ilan edilmesi için çalışma yapılacak.