Fileleftheros :Ersin Tatar peşinen öneriyi reddediyor

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Rum tarafının yaklaşık bir hafta önce yeniden gündeme getirdiği Güven Yaratıcı Önlemlerin karşılıksız kalacağını bildiğini ancak bu durumun, uluslararası toplum tarafından Türk tarafına baskı yapılmasını sağlayabileceği iddiasında bulundu.

Gazete, “GYÖ’ler, Karşılıksız Eylem – Ersin Tatar Peşinen Öneriyi Reddediyor ve Anastasiadis’in İzlenim Yaratma Çabasından Bahsediyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıslı Rum siyasilerin, GYÖ’ler karşısındaki tutumunun önceden tahmin edilebilir olduğunu iddia ederek, bu konuda değerlendirmede bulunan bir habere yer verdi.

Gazete, çok tecrübeli bir politikacı olarak nitelendirdiği Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, yaklaşık bir hafta önce, Nikos Anastasiadis’in bir dizi Güven Yaratıcı Önlem önermeye hazırlandığını yazdı. Kasulidis’in Türk tarafının tezlerini gayet iyi bildiğini ve bu açıklamayı yaparken, gelecek hafta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Şubat ayında diğer AB Dışişleri Bakanlarıyla yapacağı temaslarda elinde güçlü bir koz bulundurmayı amaçladığı kaydedildi.

Anastasiadis’in müzakerelerin yeniden başlaması hedefiyle atacağı adımlar konusunda karar vermek için, önümüzdeki 24 saat içerisinde açıklanması beklenen Güvenlik Konseyi raporu ve Kasulidis’in Washington temaslarının sonuçlarını beklediğini savunan gazete, atılacak adımların Kıbrıs Türk tarafınca karşılık görmemesinin ise “çok da olumsuz bir gelişme olarak addedilmediğini” öne sürdü.

Gazete, “Ersin Tatar’ın, önerileri henüz görmeden peşinen reddetmesinin, uluslararası toplumun Türk tarafına baskı yapacak şekilde hareket etmesi için bir sebep olabileceği” yorumunda bulundu.

Haberin devamında Ersin Tatar’ın konuya ilişkin yaptığı açıklamaya ayrıntılı şekilde yer verildi.

Haber Haravgi’de “Tatar GYÖ’leri Reddediyor”, Alithia’da “Tatar Şimdi De GYÖ’ler Aracılığıyla Egemenlik İstiyor” başlıklarıyla yer aldı.