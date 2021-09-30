Fileleftheros: “BM’ye pes dedirttiler”

Birleşmiş Milletler’in (BM), özel temsilci atanması konusunda “pes dediği” ve Türk tarafının fikir değiştirmesinin ardından ortaya çıkan soruna çözüm bulmasının şimdilik zayıf görüldüğü iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, “BM’ye Pes Dedirttiler-Türk Caymasından Sonra Yeni Temsilci Atanmasına İlişkin Üçlü Uzlaşma Havaya Uçtu” başlıklı haberinde BM’nin, teslim olduğunun ve Türk tarafının “fikir değiştirmesinin” ardından Genel Sekreter’in temsilci atamasıyla ortaya çıkan soruna çözüm bulmasının şimdilik zayıf görüldüğünü yazdı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile liderler arasında geçtiğimiz pazartesi gerçekleştirilen yemek sonrasındaki imajın, özel temsilci atanması konusunda açıklama yapılmasının an meselesi olduğu ve bazı ufak ayrıntıların kaldığını yazan gazete, yemeğin ardından geçen iki 24 saatlik süreden sonra BM’den, “BM Genel Sekreteri’nin yeni temsilci atanması açıklamasının ne zaman yapılacağının bilinmediğine” dair bir açıklamanın geldiğine dikkati çekti.

Habere göre BM Sözcüsü geçtiğimiz Salı günü yaptığı açıklamada açıklayacak bir şeyin olmadığını söylerken dünkü açıklamasında ilgili sorunun sorulması üzerine bu konuda bilgisinin olmadığını dile getirdi.

Gazete, BM Sözcüsünün böylelikle tüm olaya “gizem izi” bıraktığını yazdı.

Gazete, pazartesi günü üzerinde anlaşmaya varılan noktanın (Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in açıklaması da öyleydi) BM Genel Sekreteri’nin ertesi gün “özel temsilci” veya “temsilci” atayacağı şeklinde olduğunu belirtti.

Ankara’nın varılan anlaşmayı bozmak için harekete geçtiğini iddia eden gazete, Ankara’nın, BM Genel Sekreteri’nin “şahsi temsilci” ataması, bir diğer deyişle rolünün Güvenlik Konseyi kararlarıyla ilişkili olmamasını istediğini, ayrıca Kıbrıs sorununun çözüm zeminine ilişkin yeni bir karar talep ederek Güvenlik Konseyi’ne çağrıda bulunması için BM Genel Sekreteri’ne baskı yaptığını da ileri sürdü.

Fileleftheros gazetesi aynı haberinde, Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos’un, Kıbrıs Rum tarafının 27 Eylül anlaşmasının uygulanmasını beklediği şeklindeki açıklamasına yer verdi.

Habere göre Pelekanos, Kıbrıs Rum tarafının, açıklama yapılıp yapılmayacağına dair ayrıntılara girmeksizin, özel temsilci atanmasına dair 27 Eylül anlaşmasının uygulanmasını beklediğini ifade etti.

Pelekanos, Ersin Tatar’ın özel bir temsilci atanmasına ilk başta karşı çıkmasına karşın görüşme sırasında atamayı kabul ettiğini ve bir sonuca varıldığını savundu.

Pelekanos açıklamasında ayrıca, BM Genel Sekreteri’nin özel temsilci atayacağı ve özlü olarak Güvenlik Konseyi’nde görüşülecek konularda söze hakkına sahip olmasıyla ilişkili olan, neden özel temsilci atayacağına dair nedenleri de anlattığını ifade etti.

Öte yandan Alithia gazetesi, “Tatar Gayriresmi Yemekte Uzlaştı, Yemekten Sonra Gazele Geri Döndü” başlıklarıyla verdiği haberinde, Türk tarafının Kıbrıs sorunundaki uzlaşmazlığının, tüm boyutlara taşındığını iddia etti.

Gazete, Türk tarafının şahsi temsilci atanması konusunda ısrarlı olduğunu, bu nedenden dolayı özel temsilci atanmasını engellediğini ileri sürdü.

New York’taki üçlü görüşmenin ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görüşmenin sonuçlarını dile getireceği ve özel temsilci atanmasını duyuracağı açıklamayı yapamadığını yazan gazete, resmi bir kaynaktan aldıkları bilgiye dayanarak Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ın New York’taki yemekte özel temsilci atanması konusunu kabul ettiğini ancak görüşme çıkışında yaptığı açıklamada şahsi temsilci atanması konusunu yinelediğini belirtti.

Öte yandan Politis gazetesi haberi, “Hangi Ortak Zemin? Ortak Açıklama Bile Yok-Tatar’ın Özel Temsilcinin Sınırlı Yetkileri Konusunda Israrı” başlıklarıyla verirken, özel temsilci atanması konusunda ciddi anlaşmazlıkların ortaya çıktığını yazdı.

Gazete güneyin yeni özel temsilcinin esas misyonunun müzakerelerin yeniden başlaması olmasını istediğini belirtti.

Kıbrıs Türk tarafının BM Genel Sekreteri’nin baskılarının ardından özel temsilci atanmasını kabul ettiğini belirten gazete, ancak bunun devamında ciddi anlaşmazlıkların ortaya çıktığını ileri sürdü.

Gazete diplomatik kaynakların gazeteye yaptığı açıklamaya dayanarak Kıbrıs Türk tarafının, özel temsilcinin görev ve yetkilerinin belirlenmesini istediğini, özel temsilcinin iyi komşuluk tedbirleriyle ilgili belirli koşullar altında faaliyet göstermesini, bir diğer deyişle Güven Yaratıcı Önlemlere ve iki taraf arasındaki geliştirilmesi gereken iş birliğine önem vermesini istediğini savundu.

Kıbrıs Rum tarafının ise bunun aksine Güven Yaratıcı Önlemlerin, müzakerelerin ne zaman başlayacağına dair zaman takvimi belirlenmedikçe, bir sonuca sahip olacağının mümkün olmadığını düşündüğünü belirten gazete, Kıbrıs Rum tarafının özel temsilcinin, Kıbrıs sorununda diyaloğun yeniden başlaması çabası misyonunu sahip olmasını talep ettiğini yazdı.

Gazete, diplomatik kaynakların, bugünkü çıkmaza ilişkin sorumluluğu BM’ye yüklediğini, BM’nin, Guterres ile liderler arasındaki yemeğin hemen ardından ortak bir açıklama konusunda hızlı davranmasında fayda bulunduğunu düşündüğünü de yazdı.

Haravgi gazetesi ilgili haberi “Shakespearevari: Özel mi Kişisel Temsilci mi?” başlığıyla aktardı.

Öte yandan Haravgi gazetesi, Slovokya Büyükelçiliği himayesinde rutin olarak Ledra Palace’ta bir araya gelen Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi partilerin dün telekonferans aracılığıyla bir araya geldiğini ve New York’ta gerçekleştirilen üçlü görüşmenin sonuçlarını ele aldıklarını yazdı.

Habere göre toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada, New York’taki üçlü görüşmede Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması konusunda herhangi bir sonuç çıkmamasından dolayı duyulan hayal kırıklığı dile getirildi.

Slovokya Büyükelçiliği tarafından basına verilen açıklamada ayrıca BM Genel Sekreteri’nin yeni bir özel temsilci ataması perspektifi de memnuniyetle karşılandı.