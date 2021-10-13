Fileleftheros: BM geçici çözüm arıyor

Birleşmiş Milletler’in, “özel temsilci (BMGS Özel Danışmanı)” konusunda ortaya çıkan sorunu çözmek için muhtemelen geçmişteki bir reçeteye başvuracağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Geçici Çözüm Arıyorlar” başlıklı haberinde, BM’nin Kıbrıs sorununda özel temsilci atanması konusuyla ortaya çıkan ek sorunu çözmek için muhtemelen geçmişteki bir “reçeteye” sığınacağını yazdı.

BM’nin; bugünkü çıkmazın aşılması adına iki tarafla yakından ayrıca ayrı olarak çalışması için (UNFICYP misyon şefliği görevini de yürüten) Kıbrıs’taki BM özel temsilcisine yükseltilmiş rol vermesinin ihtimal dışı olmadığını yazan gazete BM’nin geçmişte, Kıbrıs sorununda çıkış olarak, müzakerelerin yeniden başlamasını sağlamak için iki taraf arasında çalışan Kıbrıs’taki özel temsilcisini kullandığını belirtti.

Gazete bugünkü koşulların BM Genel Sekreter’in, yeni bir “özel temsilci” atamasını ileriye götürmesini zorlaştırdığının dikkate alınmasıyla, Kasım ayında göreve başlaması beklenen Kıbrıs’taki özel temsilci Kanadalı Colin Stewart’ın, ara çözüm olarak kullanılmasının ihtimal dışı olmadığını da yazdı.

Habere göre, güneydeki diplomatik kaynaklar, BM’nin; Genel Sekreterin “özel temsilci” konusunda ne yapacağına karar vermesine kadar, ara bir çözümü ileriye götürme ihtimalinden söz ettiler.

Fileleftheros gazetesi aynı haberinin içerisinde Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos’un bir radyo kanalına yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre Pelekanos, New York’taki gayriresmi üçlü görüşmenin sona ermesinin ardından, müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla Kıbrıs sorununda yeni bir temsilcinin atanmasının nasıl sağlanacağına ilişkin istişarelerin ve ağız yoklamaların yapıldığını belirtti.

Pelekanos, şu anda söylenecek daha fazla bir şeyin bulunmadığını söyledi ve bu çabanın sonuç vermesi temennisinde bulundu.

Pelekanos son olarak ise açıklanabilecek bir sonucun bulunması durumunda bunun duyurulacağını da ifade etti.

Neofitu, BM’ye işaret etti

Fileleftheros gazetesine göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması yönteminin tek yolunun Birleşmiş Milletler olduğunu söyledi.

Neofitu, özel temsilci atanması konusunda sonuç alınamamasının ardında, “gerçekten” bir durgunluğun ve siyasi ortamın bulunduğunu belirtti.

Neofitu, bir-iki ya da üç hafta, bir ya da iki aylık gecikmenin olabileceğini ancak özlü bir diyaloğun yeniden başlaması için temasların başlaması gerektiğini söyledi.

BM ve Kıbrıs tarafı olarak kendilerinin sorumluluğunun, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in net bir şekilde dile getirdiği gibi, özlü diyaloğun başlamasına hazır olunduğu şeklindeki pozisyonlarını dile getirmeye devam etmeleri gerektiğinden söz etti.

Gazete aynı haberin içerisinde Neofitu’nun dün Belçika’nın Kıbrıs Büyükelçisi Francoise Gustin ile bir araya geldiğini ve Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri ele aldığını yazdı.

Öte yandan Haravgi gazetesi İngiltere’nin ilgisinin Kıbrıs’a döndüğünü buna bağlı olarak İngiltere Dışişleri Bakanlığı Dış İlişkiler Commonwealth ve Kalkınma Ofisi sorumluluğu görevinde bulunmuş diplomat Ajay Sharma’nın gelecek hafta Kıbrıs’a geleceğini yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Sharma’nın, “özel temsilci atanması” olanakları konusunda ağız yoklamak için Ada’ya geleceğini yazdı.