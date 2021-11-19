Filelefteros, Guterres-Anastasiadis görüşmesinin gizli toplantı notlarını yayınladı

Filelefteros Gazetesi, 6 Temmuz 2017’de yapılan Guterres-Anastasiadis görüşmesinin gizli toplantı notlarını yayınladı.

Toplantı notlarında, Türkiye’nin gizli belgesine göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Ankara’nın Garantörlük Anlaşması ve tek taraflı müdahale hakkının ortadan kaldırılması yönünde niyet ifade ettiği sonucuna vardığı belirtiliyor.

Gazeteye göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği 2 toplantıda böyle bir sonuç çıkarılmıyor. Filelefteros Gazetesi, Guterres-Çavuşoğlu görüşmelerindeki toplantı notlarında, Çavuşoğlu’nun tezlerini yazılı olarak da sunduğunu hatırlattı.

Çavuşoğlu, ülkesinin Garantörlük Anlaşması’nın adının Uygulama Anlaşması olarak değişmesini kabul etmeyeceğini belirtti ancak yeni anlaşmanın taraflarının aynı olması ve tek taraflı müdahale hakkını elinde bulundurmaları gerektiğini savundu.

6 Temmuz’da yapılan görüşmede Antonio Guterres Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’e Garantörlük Anlaşmasının yerine bir uygulama ve gözlemleme mekanizmasının getirilebileceğini iletmişti. Ancak Türkiye’nin askerlerinin Kıbrıs'tan tamamen çekilmesini reddettiğini kabul ederek, bunun gelecek bir tarihte yapılabileceğini kaydetti.

Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis, Türkiye’nin Türkiye'nin uygulama ve izleme mekanizmasında rol oynayıp oynamayacağı sorduğunda ise, Guterres Türkiye'nin rolünün henüz görüşülmediği cevabını verdi. Ayrıca Türkiye’nin Türkiye, Kıbrıs'ın kuzeyinde sonsuza kadar bir askeri üssü olmasını istediğini ve bunun hem Espen Barth Eide'nın hem de Victoria Nuland'ın fikri olduğunu söyledi. Anastasiadis ise Türkiye adada askeri üs bulundurmaya devam ederse Kıbrıs nasıl bir bağımsızlığa sahip olacak? sorusunu gündeme getirdi.

Toplantı notlarına göre Nikos Anastasiadis, ilk günden itibaren orduların adadan tamamen ayrılmasını yeniden talep etti ve sadece garantörlüklere ve tek taraflı müdahale hakkına atıfta bulunacak ve ordulardan bahsetmeyecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini vurguladı.