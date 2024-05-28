“Fikri Karayel’in Türk Sanat Hadisesi” Konseri 31 Mayıs’ta Avlu Nicosia’da

Murat OBENLER

Yedi sene önce ilk kez Lefkoşa’da izleyici karşısına çıkan ve çok büyük beğeni toplayan konser projesi “Fikri Karayel’in Türk Sanat Hadisesi” 31 Mayıs Cuma gecesi Avlu Nicosia sahnesinde yeniden Sanat Müziği meraklıları ile buluşuyor. Hem Kıbrıs adasından, hem de Türkiye’den bir araya gelen özel orkestranın eşlik edeceği saat 21.00’de sahneye çıkacak Fikri Karayel, köklü bir geçişi olan, Türkiye’de belli bir müzikal değerlerin ve kültürün sanatsal ifade formu olan Türk Sanat Müziği’den özenle seçilmiş repertuvarı ile bir kez daha TSM severlere alışılmışın dışında bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Gelir LTB Hayvan Barınağı’na bağışlanacak

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı, Nicosia Group katkıları ve Telsim İletişim Sponsorluğunda hayata geçecek konserden elde edilecek gelir, LTB Hayvan Barınağı’na bağışlanacak. Konserin çeşitli oturma seçenekleri ve ayakta bilet opsiyonları mevcut olup konsere katılmak isteyen müzikseverler 0533 865 2427 nolu telefondan yer ayırabilecek.

Fikri’ye Türkiye’den ve Kıbrıs’tan müzisyenlerden oluşan özel orkestra eşlik edecek

Fikri Karayel’in Özel Orkestrası’nda Trt Kadrosu’ndan Bora Dicle-Kanun, Turay Dinleyen-Keman, Altan Gözetlik-Klarnet, Barış Durak-Darbuka, Kıbrıs’tan Adil Sönmez-Ud, Atakan Sarı-Klavye ve klasik kemençe, Kasım Eryurt-Keman, Sercan Çelikel-Def ve Sevilay Hanihak-Vokal yer alacak. Misafir Sanatçı olarak da Trt Müzik’te canlı yayın yapan Tuğçe Pala(Solist) konserde yer alacak.