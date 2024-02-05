Fidan: "Türkiye-Yunanistan arasındaki antet konulardan biri Kıbrıs'tır, diplomasinin sınırları genişletilerek çözülmeye çalışılıyor"

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Yunanistan arasındaki "antet konulardan birinin Kıbrıs olduğunu belirterek, diplomasinin sınırlarını genişleterek çözülmeye çalışıldığını" söyledi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik süreci hakkında da değerlendirmede bulunan Fidan, AB'nin öncelikle karar vermesi gereken konuya dikkati çekerek, "Avrupa Birliği Türkiye'yi üye yapmak istiyor mu, istemiyor mu?" diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı TV programında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Fidan, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine değinerek "Bizim tarihten tevarüs ettiğimiz sorunlarımız var Ege'de. Bu jenerasyona ait değil, bu sorunların bir kısmı, bunu biz devraldık" ifadelerini kullandı.

Fidan, antet konulardan birinin Kıbrıs olduğunu belirterek, diplomasinin sınırlarını genişleterek çözülmeye çalışıldığını aktardı.