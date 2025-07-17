Fidan ile Hristodulidis 1 saat başbaşa görüştü

Kıbrıs konusunda New York'ta BM ev sahipliğinde yapılan genişletilmiş gayriresmi zirve başladı.

Zirve kapsamında dün akşam gerçekleşen yemeğin ardından ilginç bir gelişme yaşandığı iddia ediliyor.

Philenews'in iddiasına göre TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kıbrıslı Rum lider Nokia Hristodulidis 1 saat başbaşa görüştü.

Yaklaşık bir saat süren özel görüşmede Avrupa-Türkiye konularının ele alındığı ve Hristodulidi'in, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ilerletilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu söylediği ifade edildi.

Söz konusu görüşme iddiasına ilişkin herhangi bir yalanlama veya doğrulama gelmedi.

İki isim Mart ayındaki konferansta da 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirmişti.