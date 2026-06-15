Fidan ile Holguin Ankara'da görüştü

TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs konusundaki Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı Ankara'da kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Holguin Cuellar ile yaptığı görüşmede, Kıbrıs sorununa yönelik güncel gelişmeler değerlendirilerek, Kişisel Temsilci'nin geçen hafta adadaki iki liderle gerçekleştirdiği temaslar ele alındı.