Festivale muhteşem kapanış

Murat OBENLER

Müzik Vakfı tarafından düzenlenen ve Avrupa Festivaller Birliği’nin de üyesi olan Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali’nin 24.’sü, 21 Haziran akşamı İtalya ve Türkiye’den müzisyenlerin katılımıyla Bellapais Manastırı’nda gerçekleşen kapanış konseri ile sona erdi. Piyanoda Kiann, eşlikte Gözlem Özdeğirmenci(keman) ve Pelin Odabaşı(viyolonsel) ve solist olarak da mezzo soprano Aylin Aydın Odabaşı’nın yer aldığı kapanış konseri 21 Haziran Dünya Müzik Günü’nde manastırın muhteşem ortamında gerçekleşirken gecede Kiann’ın klasik müzik ve çağdaş müzik birleşimiyle oluşturduğu eserler icra edildi. Bazı eserlerde ise mezzo soprano Aylin Aydın Odabaşı da topluluğa eşli etti. Müzikseverler tarafından beğeniyle karşılanan konser eserlerin özgünlüğüyle de göz doldurdu.

Avrupa Festivaller Birliği üyesi olduktan sonra ilk kez yapılan ve 17 Mayıs’ta başlayan festival 21 Haziran Dünya Müzik Günü’nde gerçekleşen kapanış konseri ile gelecek yıla kadar sanatseverlere veda etti.