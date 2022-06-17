Festivalde bu kez evsahibi sahnedeydi

Murat OBENLER

AB Festivaller Birliği üyesi olan Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali’nde bu kez evsahibi sahnedeydi.

Müzik Vakfı organizasyonuyla gerçekleşen ve 24.’cüsü yine Bellapais Manastırı’nda yer alan festivalde keman sanatçısı Nihat Ağdaç, piyanist Rüya Taner ile çello sanatçısı Gürhan Nuray’dan oluşan “Trio Bellapaix” 16 Haziran Perşembe akşamı sahne alarak sanatseverlere müthiş bir performans sundu.

“Trio Bellapaix” üçlüsü sırasıyla Clara Schumann’dan Piyano üçlü Op.17.Sol minör,Allegro Moderato,Sherzo Tempo di Menuetto, Andante ve Allegretto, Matt Riles’in geleneksel düzenlemesini yaptığı Greensleeves ile Astor Piazzolla’nın Oblivion ve Revolucionario adlı eserleri icra ettiler.

Bahcada Guzu ile bis yaptılar

Sanatseverlerin büyük beğenisini toplayan üçlü konser sonrasında tekrar sahneye gelerek Yılmaz Taner ve Mahmut İslamoğlu’nun derlediği, piyano düzenlemesini

Rüya Taner, yaylılar için düzenlemesini Cahit Kutrafalı’nın yaptığı Raif Katipzade’nin(kaynak kişi) Bahcada Guzu parçası ile bis yaptı.

FOTOĞRAFLAR: HEİDİ TRAUTMANN