Fehmi Ercan’ı tanıtan metindeki çeviri hataları gündem oldu

Yeni Ercan Havalimanı terminali, bir kez daha ‘skandalla’ anılıyor…

Yeni terminal binasında bulunan ve havalimanına ismini veren Pilot Binbaşı Fehmi Ercan’ı tanıtan İngilizce metindeki çeviri hataları sosyal medyada gündem oldu.

Metinde, Ercan’ın “Eğitim aldı” ifadesi yerine, “Eğitime gidin” gibi ‘absürt’ hatalar yer alıyor…

Söz konusu metni kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak kamuoyunun gündemine getiren Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ, “Lütfen ‘yetkili’ birileri bu garip şeyi yeni Ercan Havalimanı’ndan kaldırsın… Dünyaya daha fazla rezil olmadan… Tabi ‘daha’ fazlamız kaldıysa” yorumunu yaptı.

Yeni Ercan’daki çeviri hatası skandalı ilk değil…

Daha önce de “10 bin Euro ve muadili paranın yolcu beraberinde taşınamayacağına” ilişkin uyarıyı barındıran bir metin de sosyal medyada dalga konusu olmuştu…