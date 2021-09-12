“Federasyonu slogan olarak tekrarlamak yetmez, detaylara odaklanmalıyız”

İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie, Kıbrıs çözümü için “merkezi yetkileri azaltılmış” anlamına gelen “desantralize federasyon” görüşünü yineledi.

Lillie, İngiltere’nin konfederasyon veya iki devleti tartıştığı iddialarını reddederek “iki toplumlu iki bölgeli federasyonu sürekli slogan olarak tekrar etmemiz yetmez, uygulamanın detaylarına odaklanmalıyız” dedi, İskoçya ile Kıbrıs’ın karşılaştırılamayacağı vurgusunu yaptı.

Haftalık Kathimerini Lillie ile yaptığı özel söyleşiyi “İşte İngiliz Yaklaşımı…” başlığı ile sundu.

Stephen Lillie, masada doğrudan bir “İngiliz taslağı” olmadığını, fikirleri bulunduğunu belirtti.

“Siyasi eşitliğe sahip federasyon çerçevesi altında uzlaşılmış olan Birleşmiş Milletler fikirleri, samimiyetle tek sürdürülebilir çıkış yoludur” diyen Lillie, iki devletli bir çözümü desteklemediklerini yineledi, her iki toplumun hayatlarında yüksek düzeyde otonomiyle, uluslararası alanda tanınacak tek Kıbrıs’ın mümkün olabileceğini söyledi.

“Siyasi eşitliğe sahip iki bölgeli iki toplumlu federasyon halihazırda üniter devlet ile iki devlet arasında bir uzlaşıdır” diyen Lillie, “Egemenliğin Kıbrıslı Rumlardan ve Kıbrıslı Türklerden eşit kaynaklanacağı halihazırda 2014 Ortak Açıklaması’nda uzlaşılmıştı” görüşünü de paylaştı.

İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’nin “Zaman, Kıbrıs sorununa çözüm isteyenlerin lehine işlemiyor, taksimle tatmin olacakları destekliyor” sözleri de dikkat çekti.