TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Federalizme dayalı tekliflere karnımızı tok" dedi, bu konudaki duruşu net şekilde ortaya koyduklarını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kıbrıs sorunu konusuna değinen Erdoğan, "Oturulan müzakere masalarından ne yazık ki hiçbir çözüm çıkmadı. Federalizme dayalı tekliflere bizim de Kıbrıs Türkünün de karnı tok. Duruşumuzu net bir şekilde ortaya koyduk" dedi. Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs'a askeri harekâtının 50'nci yıldönümünde, Lefkoşa'da yaptığı açıklamasında, önce "federasyon bitti" demiş, ardından da "Kıbrıs'ta çözüm yolunda uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız" ifadelerini kullanmıştı.