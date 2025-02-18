Kıbrıs sorununun çözümü, sadece Kıbrıs değil, Türkiye için de stratejik kazanımlar sağlayacağını söyledi.

Kıbrıs’ın tarihi ile ilgili yapılan yorumların, kasıtlı olarak bir kavga ve mücadeleyi sürekli canlı tutmayı amaçladığını belirten Fikri Toros, bunun sorunu kronikleştirdiğini ve her iki tarafa da ağır bedeller getirdiğini ifade etti. Toros, bu yaklaşımın Kıbrıs’ın geleceği için tehlikeli olduğunu vurgulayarak, “Zaman Makinesi” adlı eserin yazarı Herbert George Wells’in sözleriyle, “Tarih, ders alıp ilerleme ile felakete sürüklenme arasında bir yarışa dönüşmüş durumdadır” dedi. Kıbrıs sorununun çözümünde ilerlemenin ve gelişmenin ancak rasyonel bir yaklaşımla mümkün olacağını belirtti.

2017 Crans-Montana konferansından bu yana çıkmazda olan Kıbrıs barış sürecinin geleceğini belirleyecek çok taraflı bir toplantının Mart ayında gerçekleşmesinin beklendiğini kaydeden Toros, bu toplantının Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne yönelik kritik bir adım olacağını söyledi. Toros, çözümün sadece iki Kıbrıslı toplumun siyasi eşitliğine dayalı bir yapıda barış tesis etmekle kalmayacağını, aynı zamanda Türkiye ile Yunanistan arasında yıllardır süregelen sorunların çözümüne de olanak sağlayacağını belirtti.

“Federal çözümle birlikte, Kıbrıs’a gerçek anlamda adalet ve demokrasi gelecektir” diyen Toros,

“Federal çözüm çerçevesinde, Kıbrıslı Türkler kendi yönetimlerini koruyarak, uluslararası anlaşmalarla da desteklenebilecek siyasi haklarını güvence altına alabilecekler” dedi. Ayrıca, bu çözümün ekonomik açıdan da büyük faydalar sağlayacağını, Kıbrıs’ın kuzeyinin yatırım cennetine dönüşeceğini ve Türkiye pazarına erişimin Kıbrıs Türk işletmeleri için büyük bir ivme yaratacağını ifade etti.

Fikri Toros, Kıbrıs’ın çözümünün sadece adadaki etnik çatışmayı sona erdirmekle kalmayıp, bölgedeki barış, güvenlik ve refah için de anahtar olduğunu belirtti. Kıbrıs sorununun çözümü ile Doğu Akdeniz’de jeopolitik ve jeoekonomik gücün oluşacağını ve bölge ülkelerinin daha güçlü bir iş birliği içinde hareket edebileceğini vurguladı.

Toros, Kıbrıs Türk halkını mesnetsiz algı operasyonlarıyla korkutmak yerine doğru bilgiler ışığında hazırlıkların hızlandırılması gerektiğini belirterek, CTP olarak çözüm sürecinin öncüsü olmaya devam edeceklerini ifade etti.