Feci kaza: 4 ölü, 1’i ağır 2 yaralı
Girne- Değirmenlik Anayolu üzerinde, Arapköy kavşağı yakınlarında bu sabahın erken saatlerinde iki araç yüz yüze çarpıştı, feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
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Girne- Değirmenlik Anayolu üzerinde, Arapköy kavşağı yakınlarında bu sabahın erken saatlerinde iki araç yüz yüze çarpıştı, feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
Saat 03.40’da yaşanan kazada 1’i ağır, iki kişi ise yaralandı, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ ne kaldırıldı.
Polis, hayatını kaybeden kişilerin kimlik bilgilerini henüz açıklamadı.
FOTO: BRT
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