Feci kaza: 4 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Girne- Değirmenlik Anayolu üzerinde, Arapköy kavşağı yakınlarında bu sabahın erken saatlerinde iki araç yüz yüze çarpıştı, feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Saat 03.40’da yaşanan kazada 1’i ağır, iki kişi ise yaralandı, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ ne kaldırıldı.

Polis, hayatını kaybeden kişilerin kimlik bilgilerini henüz açıklamadı.

FOTO: BRT