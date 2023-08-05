Feci kaza..1 polis hayatını kaybetti

Gazimağusa’da dün meydana gelen trafik kazasında 1 polis hayatını kaybederken, 1 polis de yaralandı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Oytun Çakır, Gazimağusa'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Aynı kazada yaralanan bir diğer Polis Memuru Coşkun Küçük de yaralandı.

Dün gece, saat 00:05 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa bölünmüş Anayolunun, Tantura kavşağının yaklaşık 200 metre gerisinde, Bülent GÜNER (E-44), 225 mlgr alkollü içki tesiri altında ve yönetimindeki JM 050 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyredip, daha önceden gerisinde Fatih DOĞAN yönetimindeki TLL 110 plakalı taksi aracın, uzun farları yandığından, ayni istikamette seyreden PM Oytun ÇAKIR yönetimindeki LP 232 plakalı araç ile TLL 110 plakalı aracın sol şerit içerisinde gerisinde durup PM Coşkun KÜÇÜK ile birlikte sağ şerit içerisinden sürücüsünü ikaz ettiği sırada yine sağ şerit içerisinde seyreden ZPD 540 plakalı aracın arasından dikkatsizce geçmeye çalışması sonucu sağ şerit içerisinde yaya olarak bulunan PM Oytun ÇAKIR ve PM Coşkun KÜÇÜK’e çarpmıştır. Kazada yaralanan Oytun ÇAKIR ve Coşkun KÜÇÜK Gazimağusa Devlet Hastahanesine kaldırılmış ancak Oytun ÇAKIR yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Coşkun KÜÇÜK ise yapılan müdahalenin ardından Nöroloji Servisinde tedavisi devam etmektedir. Bülent GÜNER tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.