Feci kaza: 1 ağır yaralı, 1 tutuklu

Girne - Alsancak Çevre Yolu çift şeritli yolda bugün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı, 1 kişi ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün Girne - Alsancak Çevre Yolu çift şeritli yolda saat 14.50 sıralarında meydana geldi.

LJ 529 plakalı araç sürücüsü 26 yaşındaki Kübra Yıldız, Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada, Karaman (Karmi) çemberi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjü ayıran çelik bariyerlere çarptı, sonra kontrolsüzce yolun soluna savrularak aynı istikamete doğru seyreden 27 yaşındaki Muhammad Ahmad'ın yönetimindeki PT 255 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammad Ahmad, önce Girne Dr Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı, yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Kazada hafif şekilde yaralanan LJ 529 plakalı araç sürücüsü Kübra Yıldız, Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu ve sonrasında tutuklandı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.