Fazıl Say’dan Bellapais Manastırı’ndan unutulmaz resital

Murat OBENLER

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 20. Yılında yine unutulmaz bir konser ile sanatseverlerin karşısına çıktı. Dünyada verdiği sayısız konser ile günümüzün en bilinen ve aranan klasik müzik sanatçılarından birisi olan Fazıl Say bir kez daha piyano resitali ile Bellapais Manastırı konser salonunu dolduran sanatseverleri kendine hayran bıraktı. Yoğun bir ilgi gören konserde organizasyon tarafından ek olarak sahnenin üzerinden de oluşturulan oturma alanı sayesinde misafirlerin konseri izlemesine imkan sağlanırken usta sanatçı usta yorumculuk yanında bestecilik yönünü de izleyicilerle buluşturdu.

Goldberg, Ayışığı ve Yeni Hayat’a sürpriz Summertime de eklendi

Bellapais Manastırı’nın büyülü akustiği,müthiş tarihi ve mimari atmosferi ile Fazıl Say’ın müthiş icra performansının buluştuğu gecede sanatçı sırasıyla J.S.Bach “Goldberg Varyasyonları”, L.van Beethoven Piyano Sonatı No.14/ “Ayışığı Sonatı” ve kendi eseri olan “Yeni Hayat “Op.99.”Piyano Sonatı”nı icra etti. Dakikalarca ayakta alkışlanan sanatçı bis olarak da çok bilinen Summertime adlı eseri icra etti. Konser sonrasında Dernek Başkanı Halil Kalgay sanatçıya bir plaket ve çiçek takdim etti. Sanatçı Amerika’da vereceği konser için Bellapais konserinin ardından havaalanına gitti.