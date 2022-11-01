“Faturaların yüzde 48-50’si devlete gidiyor”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 4.5-5G ihalesi konusunda uzun zamandır çalıştıklarını söyledi, bir firmanın ihaleye katılmayacağını açıkladığını, yarın ihalenin gerçekleştireceğini ifade etti.

Yapılacak ihale sonucunda durumun değerlendirileceği, haksız rekabeti kendilerinin de istemediğini söyleyen Arıklı, 2019 yılından bu yana GSM fiyatlarına zam yapılmadığına dikkat çekti.

Vatandaşların yüksek faturalardan şikayet ettiğini, faturaların yüzde 48-50’sinin devlete gittiğini, firmaların da bundan şikayetçi olduğunu aktaran Bakan Arıklı, bunun devletin en iyi gelir kaynaklarından biri olduğunun da unutulmaması gerektiğini söyledi.