"Esnek Toplu Taşıma Sistemi" artık Google Haritalar’da

Gazimağusa Belediyesi’nin hayata geçirdiği "Esnek Toplu Taşıma Sistemi", dijital altyapı çalışmaları kapsamında Google Haritalar’a entegre edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent içi ulaşım planlaması vatandaşlar için daha pratik ve erişilebilir hale getirildi.

Açıklamada, bu entegrasyon sayesinde vatandaşlar, gitmek istedikleri noktayı Google Haritalar’a yazarak esnek toplu taşıma duraklarını harita üzerinde görüntüleyebilecek, en uygun güzergâh alternatiflerini planlayabilecek ve aktarma noktaları ile bağlantı bilgilerine kolaylıkla ulaşabilecek. Ayrıca tahmini yolculuk süreleri de sistem üzerinden takip edilebilecek.