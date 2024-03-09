Farklı ülkelerden kadınlardan 8 Mart’ta dünyaya şiirler

Murat OBENLER

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde Kıbrıs’ın güneyinden Edebiyatçılar Birliği ve kuzeyden Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin organizasyonu ile Kıbrıs’taki toplumlardan ( Kıbrıslı Türk, Rum, Ermeni, Maronit) ve farklı ülkelerden(Sri Lanka, Filistin, Ürdün, Belarus, Yunanistan ile Bulgaristan) kadınlar Şiirin Dişil Renkleri etkinlikte şiirler okudu. Lefkoşa’nın güneyindeki Barış Odası’nda yer alan etkinlikte çoğunluğunu kadın şairlerin oluşturduğu toplam 24 kadın şiirlerini paylaştı. İngilizce, Türkçe, Yunanca, Arapça dillerinde şiirlerin konuklarla paylaşıldığı gecede müzik de yapılırken “ Mitokondrian için teşekkürler anne” sergisi de salonda yer aldı.



Yaşın: “Havva’ya kadar giden bir mitokondrial çizgi sayesinde annelerimiz yaşam enerjimizi bizlere veriyor”

Türkçe ve Rumca birer konuşma ile başlayan etkinlik ile ilgili Şair Neşe Yaşın, “Mitokondrik Havva bizim hücrelerimize yaşam enerjisi veren şeydir. Bu mitokondria hem yumurtadan hem de spermden geçiyor ama yalnızca yumurtadan geçenler yaşıyor yani annelerimiz bizim yaşam enerjimizi bizlere veriyor. Bu mitokondrial Havva dediğimiz kavram sayesinde bilim insanları geriye giderek ilk kadın Havva’ya kadar gidebilirler çünkü annemiz, anneannemiz, onun annesi ve annesi diye Havva’ya kadar giden bir mitokondrial çizgi var. Biz de şair kadınların büyük büyük annelerinin fotoğraflarını asarak “Mitokondrian için teşekkürler anne-anneanne, teşekkürler Havva” dedik. Bu zincir ile kadın çağlar boyunca yaşam enerjisini devam ettirerek bugüne ve buraya getiriyor. Şiir okuyanların ağırlığını şair kadınlar oluşturdu ama şair olmayan kadınlar da vardı. Biz Kıbrıs’tan çeşitli toplumlardan kadınlar olsun istedik” dedi.