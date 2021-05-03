Farklı siyasi görüşten gençlerin buluşma noktası: Ortak kaygı: Gelecek Çözüm: Dünyaya açılma

Geleceğe dair kaygılı olduğunu ifade eden gençler, en çok da işsizlikten korkuyor. Yaratılacak yeni iş imkanları ve desteklerle kaygıların azalabileceğini belirten yeni kuşak, bunun için de uluslararası kapıların açılması gerektiği görüşünde birleşiyor.



Fehime ALASYA - Hüseyin ÖZBARIŞCI



Gençlerin ortak kaygısı gelecek belirsizliği ve işsizlik… Çok fazla gelecek ve işsizlik kaygısı taşıdıklarını ifade eden gençler, çözüm olarak ise “çözümsüzlüğün ortadan kalkması, dünyaya açılım” gerektiği görüşünü paylaştı.

Meclis’teki siyasi partilerin gençlik kolları başkanları ile bazı üyeleri, ülke gençliğinin sıkıntı ve kaygılarına ilişkin YENİDÜZEN’e konuştu.

Yıllardır Kıbrıs sorunu içerisindeki çözümsüzlükle ezildiklerini ifade eden gençler, gelecek konusunda önlerini net göremediklerini kaydetti.

Ada’da hem eğitimini tamamlayan, hem de erken yaşta iş dünyasına atılan geçlerin ekonomik olarak çıkmazda olduğu ve gelecek kaygısı güttüğünü ifade eden gençler, bu durumun mutsuzluk getirdiğini de sözlerine ekledi.

Birçok genç, gelecekle ilgili kaygıları çeşitli gerekçelerle Kıbrıs konusundaki çözümsüzlüğe bağladı.

Gelecek kaygısının yaratılacak olan yeni iş imkanları ve desteklerle ortadan kalkacağını savunan gençler, bunun için de uluslar arası kapıların açılması gerektiğini işaret etti.

Gençler, hem ülke içerisindeki sorunlarını dile getirdi, hem de Cenevre’de süren görüşmelerle ilgili görüşlerini aktardı.

Sağ görüşlü gençler Ersin Tatar’ın ‘iki ayrı egemen eşit devlet’ görüşünü ‘farklı bir çözüm’ arayışı olarak nitelendirirken, sol görüşlü gençler ise bunun imkânsız olduğunu savundu.

Kıbrıs sorunu konusunda ve Cenevre’deki görüşmeler hakkında farklı görüşte olan gençler, sınırları aşma, dünyayla bütünleşme konusunda ise hemfikir…

Siyasi partilerin gençlik örgütü başkan ve üyeleri YENİDÜZEN’e konuştu…

Mustafa Çaluda:

(UBP Parti Meclisi Üyesi)

“Ambargoların kalkması için gerekli girişimin artık yapılması şart”

“Artık üzerimizdeki ambargolar kalkmalı, yeni bir yapıya gidilmeli. Gençler spor, sanat, ekonomik konularda her alanda ambargo altındadır. Bunların kalkması için gerekli girişimin artık yapılması şart. Yıllardan beridir verdiğimiz hak mücadelesi artık umarım sonuç bulur. Kıbrıs Türkleri, özellikle de gençleri yıllardır ambargolar altındadır. Umarım iki devletli çözüm yolunda gelişmeler olur. Artık yeter, yıllardır aynı tezlerle bir yere varamadık.”

Yangın Tertemiz:

(UBP Lefkoşa Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi)

“Geleceğimizi göremiyoruz, işsizlik kaygımız çok fazla dünyaya açılmalıyız”

“Geleceğimizi göremiyoruz, işsizlik kaygımız çok fazla. Bu alanda da güzel gelişmeler olabilmesi için yine uluslar arası sularda yüzebilmemiz gerek. Tanınmamazlıktan dolayı gelecek görememek, dünyaya açılamamak gibi çok fazla kaygımız var. Bizi sadece İngiltere bile tanısa ilk aşamada bizim için büyük bir adım olabilir. Bunun dışında pek bir anlaşma olacağını düşünmüyorum. Sürekli çözüm arayışı içindeyiz. Şu anda ise farklı bir çözüm önerisiyle masaya oturma kararı alındı, farklı bir mesaj verilmek istendi. Umarım etkili olur.”

Mert Nihat Ecevit:

(UBP Lefkoşa Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi)

“Dünya haritasında bir statümüz olmalı”

“Yıllarca sporla uğraştım ama en fazla Türkiye’ye gidebildim. Bu bizim motivemizi de moralimizi de etkiliyor. Artık tüm buların çözüme kavuşması, dünya ile bütünleşmemiz gerek. Dünya haritasında bir statümüz olmalı. Gençliğin en büyük kaygısı ülkenin tanınmamasından meydana geliyor. Şu an yapılmaya çalışan ülkeyi kendi adıyla, kendi özellikleriyle tanıtmaktır. Türk tarafı her zaman zaten federasyondan yanaydı ama bu hep kilitlendi. Şimdi yeniden bir tez ortaya konuyor. Gençler kendi kimliği ile dünyaya açılıp ‘ben Kıbrıslı Türküm’ diyebiliyorsa bu çok iyi bir gelişme olur.”

Erden Pekri:

(DP Gençlik Örgütü Başkanı)

“Ülkenin tanınmaması gençleri umutsuzluğa sürüklüyor”

“Üzerimizdeki ambargolar kalkmalı. Spor, eğitim, sanat gibi dallarda nereye gideceğiz diye düşünüyoruz. Ülkedeki bozuk sistemi düzeltecek olan gençlerdir ama KKTC’nin tanınmaması gençleri umutsuzluğa sürüklüyor. Bir şekilde artık kendi ayaklarımız üzerinde durmayı öğrenmeli, bunu tüm dünyaya gösterebilmeliyiz. Bu görüşmeler gayri resmi olsa bile bizim için mutlak bir önemi var. İlk kez farklı bir çözüm yapısı zemini oluşturulmaya çalışılıyor. Bu konuda umutluyum. Artık çözümsüzlük sonuçlarında suçlu taraf olmaktan yorulduk.”

Doğukan Akdeniz:

(CTP Gençlik Örgütü Başkanı)

“Gençliğin önünün açılması için federal çözüm şarttır”



“Uzun süredir gençlerin yaşadığı endişeler, sıkıntılar, yokluklar acaba gerçekten çözüme mi bağlıdır diye düşünüyoruz… Evet, bu açıktır. Gençliğin önünün açılması için Kıbrıs sorununun çözümü şarttır ve dünyanın kabul edeceği federal çözüm kaçınılmazdır. Gençlik örgütlerinde çalıştaylar yapıyoruz, gençlerin yurt dışına açılabilmesi için neler yapabiliriz diye araştırıyoruz ama hiçbir zaman sınırları aşamıyoruz. Bu nedenle; spor, sanat veya ekonomik açıdan dünyaya açılmak bir noktada çözüme dayanıyor. Kıbrıslı Türklerin uluslararası hukuk ve gerçeklik içinde yer alması kaçınılmazdır. Çok başarılı gençlerimiz, insanlarımız var, yurt dışına çok rahat açılabiliriz, açılmalıyız”

Enver Gürkan Tekiner:

(CTP Gençlik Örgütü Üyesi ve Dış İlişkiler Sekreteri)

“Beyin göçü artıyor, gençliğin kaygı ve korkuları çoğalıyor”

“Gençliğin kaygı ve korkuları artarak ilerliyor. Ekonomik darboğaz pandemi döneminde daha da artmıştır. İşsizlik, askerlik, gelecek kaygısı, eğitim gibi birçok sorunumuz var. Tüm bu sorunlar yıllardır çözüm bekliyor ve beyin göçü de artıyor. İçteki sorunlarımıza çözüm üretmeliyiz. Dünyaya açılmak için de gerçekçi olmalıyız. Dünyanın kabul edeceği çözüm modellerinden uzaklaşarak, maceraya sürüklenemeyiz. Gerçekçi adımlarla ileriye gitmeliyiz. Gelecek kaygısı ve belirsizliği hepimizi korkutuyor.”

Çağın Nevruz Özsoy:

(CTP Gençlik Örgütü Üyesi)

“Yıllardır var olma mücadelesi veriyoruz, gençlik işsiz, umutsuz”

“Bu ülkede yıllardır var olma mücadelesi veriyoruz. Özellikle pandeminin de etkisiyle girilen ekonomik yıkım en çok da gençliği, iş dünyasını etkiliyor. Pandemide çalışamayan müzisyenlerimiz, ödenemiyor, geçimini sağlayamıyor. Gençler ellerinde diplomalarıyla işsiz geziyorlar. Gençlik işsiz ve umutsuz. Sadece Türkiye ile iletişime, bağlantıya mecbur bırakılıyoruz. Kendimizi bildik bileli müzakereler sürüyor. Hem kendi bağımsızlığımız hem de dünyaya açılmak için hayal kırıklığına değil umuda ve sonuç almaya ihtiyacımız var. Bugünkü yapı sürdürülemez. Dünyaya açılmak ve ülkemizi de kendimizi de geliştirmek istiyoruz. Bize bugünkü şekliyle hayatın devam etmesini önermesinler.”

Redif Ekinci:

(TDP Örgütlenme Sekreteri)

“Ekonomik kaygılar, işsizlik kaygılarımız çok yüksek”

“Gençliğin birçok kaygısı var. Ekonomik kaygılar, işsizlik kaygılarımız çok yüksek. Üretemeyen, üretse de yurt dışına satamayan bir toplum olduk. Üretimden koptuk, yıllardır bağımlı bir ekonomimiz oldu. Gençlerin göç kaygısı var. Tüm kaygılarımızın temelinde çözümsüzlük var. Görüşmelerden çok umutlu değiliz.”

Yusuf Osman:

(TDP Gençlik Örgütü Başkanı)

“Önümüzü net göremiyoruz! Cenevre sonrası umarım dünyaya rezil olarak daha da geriye gitmeyiz”

“Uzun süredir bu ülkede genç olan herkesin kafasında geleceğe karşı bulanıklıklar var. Meslek grupları olsun yatırımcılar olsun birçok kesim önünü net göremiyor. Bu ülke, bu haliyle kendi ayakları üzerinde duramıyor. Böyle giderse de bağımlılıklarımız artacak. Siyasi, sosyal, ekonomik, her açıdan bağımlı kalacağız. Mevcut sistemde bu şekilde devam etmek istemiyoruz. Uluslararası arenada barışa olan inancını pekiştiren Kıbrıslı Türk tarafı ilk kez farklı bir öneriyle yola çıktı. Bunlar bizi geriye atacak siyasi girişimlerdir. Gerçek ve mümkün olan tek çözüm modeli federasyondur. Umarım bu süreçte rezil olarak daha da geriye gitmeyiz.”



Çise Erdoğa:

(TDP Gençlik Örgütü Üyesi)

“Birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşmalıyız. Uluslararası arenaya açılmak dışında şansımız yok.”

“İşsizlik ve ambargo altında yaşamak biz gençliğin en büyük korku ve kaygısı… Pandemi özellikle üniversite çağındaki gençleri çok etkiledi. Bu zorlu dönemi birbirimize sahip çıkarak ve dayanışma ile geçirmeliyiz. Bunun dışında yapabileceğimiz çok bir seçenek yok. İhtiyaç ve önceliğe göre devlet gerekli desteği sağlamalı. Bizler artık uluslararası arenada yer almak istiyoruz. Bizim açımızdan en gerçekçi çözüm modeli federasyondur.”

Muhammet Fethullah Erol:

(HP Gençlik Örgütü Üyesi)

“Ne okuyan ne de okumayan gençler destekleniyor. Bu gençler ne yapsın?”

“Biz gençlerin Kıbrıs’ta gelecek kaygısı var ve bu göç etmeye kadar bizleri sürüklüyor. Gençlere girişim anlamında destek, teşvik veya imkanlar yaratılmıyor. Aylarca burslar dahi yatırılmıyor. Ne okuyan ne de okumayan gençler destekleniyor. Bu gençler ne yapsın? Gelecek kaygısını tüm bunlarla tetikliyoruz. Ada’da iki toplum uzlaşarak çözüm bulmalı, bu çözümsüzlük artık ortadan kalkmalı. Dış ülkeler Kıbrıs’a dayatma yapmamalı, çözüm yine bizim elimizde olmalı. Belki bu görüşmeler sonuca bağlanır, ambargolar kalkar, gençler dünyaya bağlanır. Bu açıdan büyük beklentimiz yok ama ümidimiz de hiçbir zaman kaybetmemeliyiz. Her zaman adada barış ve çözüm için mücadele edeceğiz.”

Erşah Saadet Yılmaz:

(YDP Gençlik Kolları Başkanı)

“İşsizlik, istihdam, gelecek kaygısı, gençliğin en büyük sorunu. Üniversite okuyan da mutsuz, okumayan da... Federal çözüm rafa kaldırılmalı.”



“İşsizlik, istihdam, gelecek kaygısı, gençliğin en büyük sorunu. Üniversite okuyan da mutsuz, okumayan da... Eğitim alanında yeterli doyuma ulaşmayan, doyuma ulaşsa bile gelecek kaygısıyla mutsuz olan bir kesim var. Çözüm olarak ülkenin bağımsızlığı kabul edilmeli, uluslararası kapılar açılmalı. İçerideki bürokrasi de hafifletilmeli. Gelecek kaygısı o zaman olmayacak, iş imkanları açılacak. Cenevre’deki görüşmelerin ardından neler olduğunu göreceğiz, bence federal çözüm tamamen rafa kaldırılmalı ve Kıbrıs Türklüğünü kabul ettirmeliyiz. Bunun için de ilk adım atıldı diye düşünüyorum.”