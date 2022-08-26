Farklı market, aynı ürün, uçurum fark!

Fehime ALASYA

YENİDÜZEN, Lefkoşa ve civarındaki büyük marketlerde Alışveriş Sepeti’ni doldurdu: Farklı marketlerde aynı marka ve gramajdaki ürünlerin fiyat farkı şaşırttı…

Ürün fiyatlarının markete göre çok değişkenliği dikkat çekti.

Marketlerde aynı markalarda görülen farklı fiyatlar, özellikle ithal ürünlerde göze çarparken, en büyük fiyat farklarının diş macunu, sıvı yağ, bakliyatlar ve alkollü içeceklerde olduğu ortaya çıktı.

Metropol, Erülkü, Dima ve Malto Süpermarket arasında yapılan fiyat araştırmasında, temizlik malzemeleri, market bölümü, et ve alkollü içecek reyonları mercek altına alındı.

Marketlerin temizlik malzemeleri, et reyonlarındaki fiyatlar kısmen benzer rakamlarda olurken, özellikle market bölümündeki reyonlarda fiyat farkları dikkat çekti.

Farklı market, aynı marka, uçurum fark…

Diş macunu ve sıvı yağlardaki fark dudak uçuklattı. Aynı marka ve gramajda olan ithal ürün Sensodyne diş macunu 93,85 TL’den başlayıp 132 TL’ye çıkarken, sıvı yağlarda bir litre Yudum yağ ise 56 TL’den başlayıp 70 TL’ye yükseliyor.

Benzer uçurum fark ton balıklarında da görüldü; 34 TL’den başlayan 2’li Super Fresh ton balığı farklı markette 47 TL’yi aştı.

Baklagillerde ve temizlik ürünlerinde büyük fark!

Market bölümünde yer alan kuru baklagiller Metropol ve Erülkü’de marketlere özgü ambalajlarda yer alırken, bunun yanında farklı çeşitler de görmek mümkün.

Her markette yer alan bazı aynı markalarda kimi ürünlerde kuruş farkı olan fiyat farkı kimi ürünlerde 10 TL’yi aştı. Marketlerdeki aynı gramaj ve marka ürünler arasında çok değişken fiyatlar görüldü.

En önemli temizlik malzemesi olan aynı marka yumuşatıcı 33 TL’den başlayıp, 54 TL’ye çıkabiliyor.

19 TL olan bir şampuan diğer markette 26 TL’yi bulurken, yine temizlik ürünü olan Domestos 14 TL’den başlayıp 24 TL’ye çıkabiliyor.

Söz konusu ürünlerin her markete göre gerek yerli gerek ithal bazı muadillerinin de farklı fiyatlara reyonlarda yer aldığı da dikkat çeken bir diğer ayrıntı oluyor.

Ekmekte 2,26 TL’lik fark

Her evin temel gıdası olan ekmek çeşitlerinden ise somon ekmek, baklagillerde olduğu gibi markete özgü üretim veya ambalajlarla karşımıza çıkarken, burada da fiyat farkı olduğu gözlemleniyor.

Erülkü ve Dima marketlerde 3,99 TL olan somun ekmek, Molto Süpermarket’te 6,50 TL olarak reyonlarda yer aldı, Metropol’de ise 4,25 TL’den tüketiciye ulaşıyor.

Biflerde marka da, fiyat da değişken

Yakın geçmişte sıvı yağ gibi sosyal medyada fiyat değişikliğinden ötürü gündemde olan bazı bif ve ton balığı fiyatlarında ise marketten markete fiyat farkı olduğu görüldü. Değişken fiyatların yanında, aynı marka ürünü tüm marketlerde bulmak da mümkün olmadı.

Süt ve tavukta fiyatlar tüm marketlerde aynı, en ucuz et Erülkü’de

Yapılan piyasa araştırmasında et fiyatlarının marketler arasında benzer olduğu da dikkat çekti. Bir litre pastörize Koop süt fiyatının dört markette de aynı olduğu dikkat çekerken, bu durumdaki diğer bir benzer ürün tavuk oldu. Kırnı tavuğun birim fiyatı Metropol, Erülkü ve Dima marketlerde 57,49 TL oldu, Malto’da ise bu fiyat 49, 99 TL. Süt ise dört markette de 18,75 TL olarak reyonlarda yer aldı.

Yakın geçmişte marketten markete özellikle et reyonlarında görülen uçurum fiyat farkının günümüzde yerini benzer fiyatlara bıraktığı görüldü. Buna göre; Metropol, Dima ve Molto marketlerde az yağlı dana kıymanın kilosu 192 TL’den reyonlarda yer alırken, Erülkü’de 189 TL’ye tüketiciye ulaştı.

6 TL’den 8 TL’ye kola…

Birçok evin sofrasında yer alan kola fiyatları ise marketten markete 6 TL’den başlayıp 8 TL’ye çıktı.

Şarap ve viskide 30 TL’lik fark

Alkollü içeceklerde en ucuz içkinin Erülkü Süpermarket’te olduğu dikkat çekti. Buna göre; Metropol’de ve Molto’da 102 TL olan bir şarap Erülkü’de 74,35 TL fiyat buldu. Viskide ise fiyatlar 186 TL’den başlayıp 218 TL’ye çıktı…