“Farklı bir çözüm çerçevesi görüşmeyeceğim”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Kıbrıslı Türk “lider” Ersin Tatar’ın açıklamalarına yanıt olarak, “üzerinde uzlaşıya varılmış çözüm çerçevesinden farklı bir çözümü görüşmeyeceğini” söyledi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Nikos Hristodulidis’in yaklaşan Noel yortusu sebebiyle çeşitli askeri kışlaları ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Ersin Tatar’ın açıklamalarına “üzerinde uzlaşıya varılmış çözüm çerçevesinden farklı bir çözümü görüşmeyeceğini” söyleyerek yanıt verdiğini yazdılar.

Gazetenin haberine göre Hristodulidis, “irade olması durumunda müzakerelerin hemen ilerleyeceği” iddiasında bulunurken Kıbrıs Türk tarafının “tüm durumu çıkmaza sokmak ve farklı seçenekleri ileri götürmek amacıyla hareket etmesi ihtimalinden” bahsetti.

Tatar’ın açıklamalarının sorulması üzerine, “Sn. Tatar’dan, yapmaya devam ettiği açıklamalardan farklı bir şey duymayı beklemiyordum” yanıtını veren Hristodulidis; “Hem Sn. Tatar hem de Sn. Erdoğan’a, üzerinde uzlaşılmış çözüm çerçevesinden farklı bir çözümün olmadığını ve farklı bir şeyi müzakere etmemizin mümkün olmadığını söylemek isterim” şeklinde konuştu.

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisinin Kıbrıs’a gelerek adada kalmasının büyük önem taşıdığını ve bu durumun BM tarafından da anlaşılmakta olduğuna inandığını belirtirken kişisel temsilcinin resmen duyurulmasını beklediklerini vurguladı.