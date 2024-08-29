Famagusta isimli Netflix dizisi Eylül ayında yayına girmeye hazırlanıyor

2024 yılının Eylül ayında Netflix platformu üzerinden yayına girecek olan dizi Famagusta (Mağusa) , 1974 yılında Türkiye'nin askeri müdahalesi ile birlikte Kıbrıs’ın Mağusa kentinde gerçekleşen trajik olayları temel alıyor.

Diziyi hem yöneten hem de başrolünde yer alan Andreas Georgiou, dizinin 20 Eylül’de Netflix’te izleyici ile buluşacağı haberini Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

Dizinin konusu 1974 yılı olayları sırasında bebeği ile kaçmaya çalışan bir annenin hikayesi etrafında dönüyor.

Olaylar sırasında düşerek bilincini yitiren ve kendine geldiğinde bebeğinin kaybolduğunu fark eden kadının 50 yıl sonra eşi ile birlikte hala bebeklerini bulmaya çalışmalarını konu alan Famagusta, Find Me Falling’in ardından Netflix’te yayınlanan ikinci Kıbrıs yapımı olacak.