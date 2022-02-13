Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul’da gözaltına alınanların sayısı 6’ya yükseldi
Kıbrıs’ı sarsan Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin İstanbul’da gözaltına alınanların sayısı 6'ya çıktı.
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Kıbrıs’ı sarsan Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin İstanbul’da gözaltına alınanların sayısı 6'ya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 kişi daha gözaltına alındı.
6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.
Saldırı sonrası 5 kişi İstanbul’da gözaltına alınmıştı.
Olay nasıl olmuştu?
8 Şubat'ta Çatalköy'de arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı, müdahalelere karşın hayatını kaybetmişti.
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Etiketler : cinayet, Halil Falyalı