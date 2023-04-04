Hükümetin İhale Yasası’nda AKSA lehine düzenleme yaptığını kaydeden Solyalı, dün yaşananlara işaret ederek, Meclis’in saatinde toplanmadığını ancak Meclis çalışanlarına greve katılmamaları konusunda baskı yapıldığını, “yazılı tehditte” bulunulduğunu ifade etti. Ürün Solyalı, 1940’lardan kalma, grev hakkının özüne dokunan söz konusu nizamnameyi düzenleyeceklerini de belirtti.

Hükümetin enerji politikası olmadığını, Atatürk Öğretmen Akademisi ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile özerkliği konusunda sorun yaşandığını belirten Solyalı, bu alanlarda demokratikleşme fakirleşmesi olduğunu vurguladı.

Eurobarometre'nin Kıbrıs Türk Ulusal Raporundaki ekonomik kaygılara işaret eden Solyalı, Mayıs ayında Türkiye’de bir seçim yapılacağını, seçimden sonra dövizde yükseliş beklendiğini ancak hükümetin bu konuda hiçbir açıklaması olmadığını söyledi.

Türk Lirası'nın yüzde 30 değer kaybedeceğinin konuşulduğunu kaydeden Solyalı, “Fakirleşmeyi nasıl engelleyeceğinizi bize söyleyin? Ne yapılıyor, duymak istiyoruz” dedi.

Taçoy: “Üç yıldır işsizlik artmasın diye mücadele ediyoruz”

CTP Milletvekili Solyalı'nın fakirleşme ile ilgili eleştirilene cevap veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, ülkede üç yıldır işsizlik artmasın ve piyasa döngüleri sürsün diye bir mücadele sürdüğünü ve yeni bir paketin gündemde olduğunu aktardı.

Taçoy, stabil para birimine geçiş önerileri ile ilgili ise, Euro kullanımı için enflasyonun AB enflasyonunun yüzde 1 fazlası olmaması gibi bazı kriterler olduğunu ifade ederek, “Nasıl yapacaksınız bunu?” diye sordu.

Taçoy’un konuşması sırasında yerinden söz alan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, önümüzdeki aylarda TL’nin yüzde 30 değer kaybedeceği öngörüsünü hatırlatarak, “Hangi önlemleri alıyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Solyalı, Taçoy’un konuşmasından, önümüzdeki aylarda daha da yoksullaşacak Kıbrıslı Türklere kayıtsız kalacağının anlaşıldığını da ekledi.