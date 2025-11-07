“Fakirleşiyoruz, eğitim enflasyonu %55’e ulaştı”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Haber Kıbrıs ekranlarında yayınlanan Haber ve Ötesi programında Muazzez Gazihan’ın konuğu olarak eğitimde yaşanan sorunlara dikkat çekti. Maviş, okulların fiziki yetersizliklerinden öğretmen eksikliğine, teknolojik altyapıdan artan toplumsal şiddet kültürüne kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, son dönemde toplumun gündeminde seçimlerin yerini yeniden geçim sıkıntısının aldığını belirterek, “Geçim derdinin yanına ekonomiyi, kamusal hizmetlerin yetersizliğini, eğitim ve sağlıkta yaşanan sorunları ekleyebilirsiniz. Yakında Kıbrıs sorunu da yeniden önümüze çıkacak” dedi.

“Konteyner sınıfta eğitim devam ediyor”

Eğitim alanındaki gelişmeleri değerlendiren Maviş, inşaat halindeki üç okulun — Şehit Yalçın İlkokulu, Dörtyol İlkokulu ve Necati Taşkın İlkokulu — tamamlandığını ancak genel tabloya bakıldığında sorunun büyüdüğünü ifade etti.

“Bugün itibarıyla yaklaşık 260 konteyner sınıf bulunuyor. Bu da okullardaki konteyner oranının %21’ine denk geliyor.” dedi.

Maviş, bu konteyner sınıfların yarısında bile teknolojik donanım bulunmadığını vurguladı:

“Sınıfların %55’inde akıllı tahta, %43’ünde ses sistemi yok. %58’inde internet erişiminde sorun yaşanıyor. Eğitim Bakanı tüm okulların internete erişimi olduğunu söylemişti. Erişim hızı ve bölgesel imkanları düşündüğümüzde sağlıklı çalışan bir internet ağı olduğunu söyleyemeyiz.

“Rehber öğretmen ve özel eğitim öğretmeni eksikliği ciddi boyutta”

Maviş, hükümetin seçim öncesi “sürpriz şekilde” 40 geçici öğretmeni göreve başlattığını, ancak bunun yeterli olmadığını belirtti:

“Okulların %57’sinde psikolojik danışman, %47’sinde özel eğitim öğretmeni yok. Yeni bir seçim dönemini beklemeden bu atamaların yapılması gerekiyor.”

Rehberlik hizmetlerinin önemine dikkat çeken Maviş, artan şiddet eğilimi ve davranış bozukluklarına karşı okullarda psikolojik destek birimlerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Maviş, “Ailelerle çocuklar arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir yasal mevzuat yok. Okul-Aile sözleşmesi artık bir gereklilik. Psikolojik danışmanlık servislerinin okullara yerleştirilmesiyle sorunları minimize edebiliriz.” Dedi.

“Sınıflar kalabalık, öğretmen göz teması kuramıyor”

Okulların kalabalıklaştığını, bazı okullarda sınıf mevcutlarının 35’e kadar çıktığını belirten Maviş, bu durumun eğitimin kalitesini doğrudan etkilediğini ifade etti.

“Akran zorbalığına uğrayan, davranış problemi gösteren, Türkçe bilmeyen, özel gereksinimli veya istismara/ihmale uğramış çocuklar aynı sınıfta. Öğretmen bu kalabalıkta öğrencisiyle göz teması bile kuramıyor.”

Ekonomik sıkıntıların özel okulları birçok aile için erişilemez hale getirdiğini vurgulayan Maviş, kamusal okullardaki yükün giderek arttığını söyledi.

“Fakirleşiyoruz, eğitim enflasyonu %55’e ulaştı”

KTÖS Genel Sekreteri, son verilerin ekonomik çöküşü gözler önüne serdiğini belirtti:

Bir yıllık enflasyon %36.33’e, son dört ayda pahalılık %16.01’e ulaştı. Eğitim enflasyonu ise %55’e vardı. Asgari ücretli bir çalışan, alım gücünde 7131 TL kayba uğradı.”

“Denetim yok, kurumlar işlevsiz”

Maviş, yalnız eğitimde değil, kamu yönetiminin genelinde denetim eksikliğine dikkat çekti:

“Bu ülkede denetim diye bir şey kalmadı. Ne marketlerde ne okullarda yeterli denetim var. Yasalarda her şey yazıyor ama uygulama niyetinde sıkıntı var.”

Denetim eksikliğinin liyakat sorunuyla birleştiğini vurgulayan Maviş, bağımsız bir denetim kurulunun kurulması gerektiğini söyledi.

“Siyaset hesap vermiyor, eğitim plansız ilerliyor”

Maviş, siyasetin günü kurtaran yaklaşımlarından uzaklaşması gerektiğini ifade ederek, uzun vadeli bir eğitim ve kalkınma planı çağrısında bulundu:

“Bu ülkede eğitim hedefi belli değil. Nasıl bir vatandaş yetiştirmek istiyoruz, hangi meslek gruplarına ihtiyacımız var, kimse planlamıyor. Siyaset hesap vermiyor, umursamıyor. Toplum bedel ödüyor.”

Maviş, Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen atamalarında adaletsizlik yaptığını vurgulayarak şunları söyledi:

“190 rehber öğretmen adayının girdiği sınavdan sadece 1 kişi, 63 özel eğitimciden yine sadece 10 kişi başarılı sayıldı. Gençlerimizin emekleri, hayalleri çöpe atıldı.