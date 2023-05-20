“Faili meçhul hayvan hırsızlığı olayları araştırılacak”

Kurban bayramının yanaşması ile ülkede hayvan hırsızlığı olaylarında artış yaşanmaya başladı. Demirhan ve Haspolat bölgelerinde meydana gelen hayvan hırsızlıklarına Cuma günü bir yenisi daha eklendi.

Haspolat’ta meydana gelen “koyun hırsızlığı” ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar 3 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Polis, bölgede farklı hayvan hırsızlığı vakalarının olduğunu belirterek, zanlılar üzerinden söz kounsu olayların araştırılacağını söyledi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Cuma günü Haspolat’taki mandıralar bölgesinde E.Ü., Ş.B. ve İ.Z.S. isimli zanlının başkasının mandırasına girerek 1’i erkek 4 adet kuzuyu çaldıklarını söyledi.

Zanlıların, çaldıkları kuzuları Girne’de P.Z. isimli bir şahsın tavuk kümesine koyduklarını, P.Z.’nin ise durumu fark eder etmez polisi arayarak ihbarda bulunduğunu anlatan polis, 3 kişinin tutuklandığını, kuzuların ise bulunduğunu aktardı.

Olayla ilgili soruşturmanın yeni başladığını, verilen ifadelerin teyit edilmesi gerektiğini, ayrıca Demirhan ve Lefkoşa’daki “faili meçhul hayvan hırsızlığı” meseleleriyle ilgili de araştırma yapılacağını söyleyen polis, zanlıların ilk etapta 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.