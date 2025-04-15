“Eziliyorsanız, işçi olduğunuz için; şiddet görüyorsanız, kadın olduğunuz içindir; aynen Kıbrıslılar gibi”

CTP Milletvekili Doğuş Derya, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin ortaya koyduğu politikalar nedeniyle toplumda yaratılmaya çalışılan “kutuplaştırma” konusunda konuştu, Yeniden Doğuş Partisi’ne oy veren Türkiye kökenli seçmenlere seslenerek, yaşadıkları olumsuzlukların köken değil; iktidar kaynaklı yaşandığını anlattı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan CTP Milletvekili Doğuş Derya, oy kaybı yaşayan koalisyonun, özellikle de YDP’nin, bölücü söylemlerle seçmenini konsolide etmeye çalıştığını ifade ederek, “YDP samimiyetle oy veren Türkiye kökenli kardeşlerime seslenmek istiyorum” dedi.

Derya, “Eğer herhangi bir ayrımcılığa maruz kalıyorsanız, mesela eziliyorsanız, işçi olduğunuz için eziliyorsunuz, Türkiyeli olduğunuz için değil. Aynen Kıbrıslı bir işçi gibi… Eğer şiddete maruz kalıyorsanız, kadın olduğunuz için. Türkiye kökenli olduğunuz için değil, aynen Kıbrıslı kadınlar gibi” şeklinde konuştu.

Derya, “Bu ülkede din, dil, ırk ötesinde bizi birleştiren şeyler var” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu hükümetin yol açtığı yoksullaşma. Bu hükümetin yol açtığı, uluslararası statümüzü bir türlü dünyada edinemeyişimizin sebebi olan iki devetlilik gibi bir politika. Bu hükümetin yol açtığı hak gaspları…”