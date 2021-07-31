Ezgi Akgürgen ve Cahit Kutrafalı’dan keyifli bir deneysel müzikal gece

Murat OBENLER

Ükemizin başarılı müzisyenlerinden Cahit Kutrafalı ve Ezgi Akgürgen, 29 Temmuz Perşembe akşamı saat 20:30’da Loops& Voices adlı bir geceyle United by Sound konser programı çerçevesinde Dayanışma Evi’nde sahne aldı. Toplumlar arası iş birliği ve diyaloğun gelişmesi için çalışmalar yapan Dayanışma Evi’nin, “United by Sound” programı altındaki 2.konseri olan etkinlikte Ezgi vokalist ve Cahit de bas gitardaki yeteneklerini sahneye yansıttı. Kıbrıs’ın kuzey ve güneyinden katılan müzikseverlere keyifli bir deneysel müzikal yaşatan ikili yakşalık 1,5 saat sahnede kaldı ve farklıtürlerden şarkıları seslendirdiler. 24 Haziran’da George Demetriou konseri ile başlayan program Ezgi ve Cahit’in ardından Ağustos ayı sonrasında Kıbrıs’tan bir başka müzisyen(ler)in konseri ile sürecek.