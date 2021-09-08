Ezcanelerle ‘Protokol’ bugün imzalanıyor

Devreye dün girmesi beklenen eczanelerde ücretli antijen test uygulamasının, ‘Sağlık Bakanlığı’ndaki yoğunluk’tan ötürü başlayamadığı belirtildi.

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, bugün eczaneler ile Bakanlık arasında imzalanacak olan protokolden sonra, gönüllü eczanelerin sisteme dahil olacağını ve akabinde uygulamanın başlayacağını belirtti.

Sağlık Bakanlığı’ndaki yoğunluktan ötürü kısa süreli bir gecikme olduğunu anlatan Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, Sağlık Bakanlığı ile uygulamaya gönüllü eczaneler arasında bugün protokol imzalanacağını ve uygulamaya eczanelerin sisteme kaydolmasıyla başlanacağını belirtti. Öksüz, süreçte bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti.

Hatırlanacağı üzere; eczanelerde ücretli antijen test uygulamasının dünden itibaren, gönüllü olan eczanelerde yürürlüğe gireceği açıklanmıştı.

Eczanelerde ücretli antijen test yapılabileceği, ancak, yurttaşların kendilerinin yapması için test satışının olmayacağı belirtilmişti.

Söz konusu uygulamaya 329 eczacıdan yaklaşık 65’inin katılacağı da ifade edilmişti.

Eczanelerin tümü sürece katılmazken, kimi eczaneler gerekli donanımı sağlamadığı için gelişmeleri izleyeceğini belirtmişti.

Protokol bugün imzalanıyor

Eczacıların antijen testi yapabilmeleri için yetkilendirilmesinin ardından, Sağlık Bakanlığı eczanelerle teker teker protokol imzalamaya başladı. Eczanede antijen testi yapmak isteyenler, Sağlık Bakanlığı sitesinin “Covıd-19 Online Test Başvuru” kısmından randevu alabilecek.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, eczanelerin bugün teker teker gidip Sağlık Bakanlığı ile protokol imzalayacağını belirterek, Birliğe kayıtlı olup antijen testi yapmak isteyen eczanelerin şu anda 69 civarında olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı sitesinin “Covıd-19 Online Test Başvuru” kısmından eczanelerden de randevu alabileceğini aktaran Öksüz, antijen testi yapacak eczanelerin bölgelere göre sayılarını da paylaştı.

Buna göre, Lefkoşa’sa 25, Mağusa’da 15, Girne’de 12, Güzelyurt’ta 3, Demirhan’da 3, Esentepe, Lapta, İskele, Türkmenköy, Haspolat, Cihangir, Vadili, Bafra, Paşaköy, Boğaziçi ve Kalkanlı’da ise 1’er eczanede antijen testi yapılabilecek. (tak)

Eczanelerde ücretli antijen uygulaması devrede