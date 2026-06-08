Eylemlilik süreci başlıyor

Sendikalar, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin zam politikaları, üçlü kararname atamaları, müşavirlik sistemine yönelik yasa çalışmaları ve özelleştirme girişimlerine tepki göstererek önümüzdeki hafta eylem sürecini başlatma kararı aldıklarını açıkladı.

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan ortak açıklamada, hükümetin son dönemdeki uygulamalarına yönelik eleştiriler dile getirildi.

Açıklama şöyle:

“Sendikalarımız, hükümetin halkın alım gücünü yok sayan zamlarını, liyakat ilkesini hiçe sayan üçlü kararname atamalarını, kurumsal hafızayı ortadan kaldırmayı hedefleyerek müşavirlik sistemini geri getirmeyi amaçlayan yasa çalışmalarını ve ülkemizin stratejik değerlerini özelleştirme yoluyla peşkeş çekme girişimlerini büyük bir endişeyle izlemektedir. Yaşanan bu gelişmeler karşısında bugün gerçekleştirilen ortak toplantıda, Sendikalarımız önümüzdeki hafta eylemlilik sürecini başlatma kararı almıştır.”