Eylem ateşi, 8’inci gününde Mağusa’da yandı

Ertuğrul SENOVA

Kıbrıs Türk toplumunun laik yapısına sahip çıkmak amacıyla, ada yarısının dört bir yanında yakılan eylem ateşi, bugün de Mağusa’da yandı.

KTOEÖS, KTÖS, Baraka ve Sanatçı Yazarlar Birliği’nin önderliğinde gerçekleşen eylem, Mağusa Anıt Çemberi’nden Namık Kemal Meydanı’na uzanan yürüyüşle başladı.

Eylemde; “İsias Ortak Davamızdır”, “Kıbrıs Laiktir Laik Kalacak” ve “Direne Direne Kazanacağız” sloganları atan kalabalık, pankartlar ve bayraklarla yürüdü.

100’e yakın örgütün destek verdiği eylemin, “başörtüsü tüzüğü” olarak bilinen Disiplin Tüzüğündeki değişiklik geri çekilene kadar devam edeceği açıklandı.

Eylemde konuşan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, “Haddini aşıp, bizi kendi ülkemizden kovma cüretini gösteren, meydan okuyan, haddimizi bildirme planları yapanlara geçit yok demeye geldik. Tüm bunlara fırsat veren, göz yuman, çanak tutan, aklımızla dalga geçmeye çalışanlara, basiretsizlere dur demek için geldik” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise, “Eğitim Bakanımız, milletin iradesini tanımazmış. Bu kitlenin karşısında hitap eden sendikaların talebini dikkate almazmış. Ey Nazım! Sen çocuğun başına bakacağına midesine, çantasına, okuluna, kalemine, defterine bak! Kimsin be sen!” diye sordu.

“Hiçbir erkek, bir kadının başını bağlayacağına veya açacağına karar veremez. Kadınlar özgürdür. İsterse kapanır isterse açılır” diyen Maviş, “Ama şunu biliyoruz, çocuk kapanmaz!” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, eylem ateşi yakıldı ve balonlar, “Motorları Maviliklere Süreceğiz” eşliğinde gökyüzüne bırakıldı.

KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem:

“Haddimizi bildirme planları yapanlara geçit yok demeye geldik”

Eylemde ilk sözü alan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, “Laik eğitime, laik toplum yapımıza, çocuklarımıza, geleceğimize, varlığımıza, irademize sahip çıkan ülkemin güzel insanları hoş geldiniz” diyerek söze başladı.

“Eğitimimizde dönüşüm hedefiyle yapılan dayatmalar karşı öğretmenlerimiz ve sendikalarımız uzun süredir direniyor” diyen Eylem, “Disiplin Tüzüğü’nde yapılan gerici değişikliğe karşı 100 civarında örgütün desteğiyle mücadele veriyoruz” dedi.

“Toplum için, geleceğimiz için tüm baskı ve tehditlere karşı bedel ödeyerek mücadele veren tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz” diyen Eylem, “Anayasamıza, Milli Eğitim Yasamıza, Atatürk ilke ve devrimlerine aykırı olarak yapılan tüzük değişikliğin geri çekilmesi talebiyle 28 Nisan’a kadar yanacak olan eylem ateşi yanmaktadır, yanmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

“Mücadelemiz çocuklarımız içindir. Onları karanlıktan korumak içindir, eşitlikçi ve özgürlükçü yasaların öngördüğü şekilde eğitim alabilsinler diyedir” ifadelerini kullanan Eylem, “Özgür iradesine, kimliğine, diline, dinine sahip çıkabileceği özgür bağımsız ülkemizde yaşayabilsin diyedir” şeklinde konuştu.

On binlerin tek yürek olup sokakları, meydanları doldurduğunu belirten Eylem, “Yapılan tüzük değişikliğinin Anaysa ve Milli Eğitim Yasasına aykırı olduğunu haykırırken, laik eğitim - laik toplum talebimizi, irade talebimizi ortaya koyarken bunu yok sayıp aldığı talimat doğrultusunda karar üretenlere dur demeye geldik” dedi.

Eylem şöyle devam etti:

“Çocuklarımızı kullanarak, eğitimimize, toplum yapımıza, irademize siyasi müdahale planlayıp organize edenlere geçit yok demek için geldik. Tehditler, hakaretler savurup toplumu kutuplaştırmaya çalışıp, bundan siyasi rant elde etmek isteyenlere dur demek için geldik. Haddini aşıp, bizi kendi ülkemizden kovma cüretini gösteren, meydan okuyan, haddimizi bildirme planları yapanlara geçit yok demeye geldik. Tüm bunlara fırsat veren, göz yuman, çanak tutan, aklımızla dalga geçmeye çalışanlara, basiretsizlere dur demek için geldik. Toplumuzu yoksulluğa mahkum etmek isteyenlere dur demek için, yolsuzluk ve talan düzeni yaratanlara toplumsal değerlerimizi yok sayanlara yeter artık demek için geldik. Laik, sosyal hukuk devletini koruyacağına, Atatürk ilkelerine bağlı kalacağına, halkının refah ve mutluluk için çalışacağına, anayasal düzeni koruyacağına namusu ve şerefi üzerine yemin ettiğini unutanlara, gerici talimatlara boyun eğen kuklalara dur demek için geldik.”

Eylem ateşini bir kez daha yakacaklarını, tüm bunlara izin vermeyeceklerini, geçit vermeyeceklerini, boyun eğmeyeceklerini, susmayacaklarını ifade eden Eylem, “Bir kez daha Mağusa’da haykırıyoruz; Kıbrıs laiktir, laik kalacak” ifadelerini kullandı.

Eylem, “Halkın iradesine rağmen eğitimde ve toplumumuzda gericileştirme anlamına gelen tüzük değişikliği geri çekilene kadar mücadeleye devam edeceğiz” diyen Eylem, şöyle devam etti:

“Tarih boyunca farklı din, dil, kökene sahip insanlarla yaşamış, farklılıklara hoşgörü ile yaklaşmış demokratik toplum yapımızın bozulmasına yönelik hamlelerinden değerlerimize, varlığımıza saldırmaktan; bizi, irademizi, varlığımızı yok saymaktan; çocuklarımız üzerinden dini, siyasi ve ideolojik yönlendirmelerle çatışma ortamı yaratılmaktan vazgeçilene kadar mücadelemiz artarak devam edecektir.”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş:

“Çocuğun başına değil; çantasına, okuluna, kalemine, defterine bak!”

Eylem’in ardından konuşan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise “Şimdi laiklik ateşini yakma sırası sizde değerli Mağusalılar. İşinizi gücünüzü bıraktınız, çocuklarınızla birlikte burada var oldunuzi var etiniz, hoş geldiniz” diyerek sözlerine başladı.

“Şarkıda dediği gibi, tepede beyaz bir saray, sarayın içinde soytarı bir kral” diyen Maviş, “Yüzyıllardır bu topraklarda yaşam sürüyoruz. Yüzyıllardır bu coğrafyadayız. Hititler geldi gitti, Akatlar geldi gitti, Latinler geldi gitti… Lüzinyan, Osmanlı, İngiliz geldi, hepsi gitti, biz var olduk. Bu toplum şehitler verdi, kayıplar verdi ama bu diyet bitmedi. Artık bitsin bu diyet” şeklinde konuştu.

“Ey Ak-troller, ey bize hakaret edenler! Bilin ki bizim Hüseyin Akımız, Osman Akilimiz var! Mustafa Kurtuluşumuz var!” diyen Maviş, şöyle devam etti:

“Bizim inancımız da, kimliğimiz da, kültürümüz da var. Tek bir şey istiyoruz. Saygı duyacaksınız. Kıbrıs Türk toplumuna saygı duyacaksınız.”

Maviş, şöyle devam etti:

“Eğitim Bakanımız, milletin iradesini tanımazmış. Bu kitlenin karşısında hitap eden sendikaların talebini dikkate almazmış. Ey Nazım! Sen çocuğun başına bakacağına midesine, çantasına, okuluna, kalemine, defterine bak! Kimsin be sen!”

“Hiçbir erkek, bir kadının başını bağlayacağına veya açacağına karar veremez. Kadınlar özgürdür. İsterse kapanır isterse açılır” diyen Maviş, “Ama şunu biliyoruz, çocuk kapanmaz!” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, eylem ateşi yakıldı ve balonlar, “Motorları Maviliklere Süreceğiz” eşliğinde gökyüzüne bırakıldı.

Daha sonra ise Mağusa Kültür Derneği’nin müzik dinletisine geçildi.

Mücadele ateşi yarın Güzelyurt’ta yanacak.