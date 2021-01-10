‘Koruyucu Önlemlerin Alınması Hakkı’ için önce Hasta Hakları!

Evrensel Hasta Hakları Derneği, küresel salgın Covid-19’un “hasta hakları”nı çok daha fazla ön plana çıkardığını belirterek, Kıbrıs’ın kuzeyindeki yasal boşluğa dikkat çekti.



Emete İmge başkanlığındaki Evrensel Hasta Hakları Derneği uzmanları YENİDÜZEN’i ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı ile görüştü, çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Uzun yıllardır Hasta Hakları Yasası’nın geçmesi için mücadele veren dernek, “Hasta hakları yasasının ilk maddesi olan Koruyucu Önlemlerin Alınması Hakkı şimdi hayatımızın odağındadır. Hasta Hakları Yasası, en azından toplumun bu hakkı ihlal edildiği zaman yurttaşa dava açma hakkı verir” dedi.



Meclis’ten hekimlere, medyadan kanaat önderlerine tüm kesimlere işbirliği içerisinde “Hasta Hakları Yasası”nın sonuçlandırılması çağrısı yapan dernek yöneticileri, yasa kapsamında oluşacak “Hasta Hakları Birimi”ne ne kadar çok ihtiyaç duyulduğunun çok daha iyi anlaşıldığını ifade etti.



“Kıbrıs’ın kuzeyi hasta haklarını koruyacak bir yasadan halen mahrumdur” diyen Evrensel Hasta Hakları Derneği, yasanın sonuçlandırılması için verilen pek çok sözün yerine getirilmediğini anımsattı.